Liebeserklärung von Fußballschiedsrichterin Bibiana Steinhaus

"In trauter Zweisamkeit" hat Fußballschiedsrichterin Bibiana Steinhaus, 42, in Hannover ihren langjährigen Partner Howard Webb, 49, geheiratet, wie sie im Gespräch mit GALA berichtet (Heft 17/2021, ab heute im Handel). Der Engländer ist genauso wie sie Profi-Schiedsrichter und Polizist. "Er ist ein ganz wundervoller Mensch, der nach einem klaren Wertekompass lebt und mein Leben unheimlich bereichert", schwärmt Bibiana Steinhaus. "Er ist sehr warmherzig, bodenständig und unglaublich verlässlich." Auch nach dem Jawort leben die beiden auf zwei Kontinenten: Webb arbeitet als Chef der US-Schiedsrichter in New York.

