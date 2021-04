Gruner+Jahr, Gala

Warum "Let's Dance"-Star Ilse DeLange ohne Trauschein glücklich ist

Mit ihrer lebensfrohen Art begeistert Country-Sängerin Ilse DeLange die Zuschauer der aktuellen Staffel von "Let's Dance" - in GALA (Heft 15/2021, ab heute im Handel) verrät sie nun ihr Liebesgeheimnis. "Bart und ich haben eine wunderbare Balance", sagt die 43-jährige Holländerin. "Er ist der ruhigere und ausgleichende Part in unserer Beziehung, er bleibt immer locker und cool und gibt mir so ein ganz wunderbares Gefühl. Ich kann dadurch frei atmen." Seit mehr als 20 Jahren ist sie mit dem Musiker Bart Vergoossen, 49, zusammen, der auch in ihrer Band The Common Linnets mitspielt. Und warum gehört für das Paar zum großen Glück kein Ja-Wort? Ilse DeLange: "Weil wir das nicht für nötig halten. Unsere Liebe wird durch eine Heirat ja nicht stärker oder anders."

