Bernd Herzsprung und Barbara Engel sehen sich heute als Team

Nach 30 Ehejahren und einem aufwühlenden Scheidungsstreit verstehen sich Schauspieler Bernd Herzsprung, 77, und Stylistin Barbara Engel, 67, mittlerweile als Team in ihren Rollen als Eltern und Großeltern. "Entscheidend ist, dass wir uns gern begegnen, freundschaftlich und zugeneigt", sagt Herzsprung im Doppel-Interview mit GALA (Heft 10/2020, ab heute im Handel). "Barbara ist kreativ, lebensbejahend, amüsant und kontaktfreudig. Auch wenn sie manchmal über ein gewisses Maß darstellerischer Momente hinausschießt, weiß sie die Familie hinter sich." Umgekehrt schätzt sie an ihm, dass er "ein guter Typ" sei. "Man sieht, dass er Sport macht und sehr gepflegt ist." Barbara Engel: "Wir müssen so dankbar sein, dass wir zwei wunderbare, zauberhafte Töchter haben und unser drittes Enkelkind unterwegs ist. Für mich ist jedes Familienmitglied ein Sternchen in meiner Seele, und Bernd ist ein Fixstern."

Bernd Herzsprung ist zurzeit neben seinem besten Freund Fritz Wepper in der ARD-Erfolgsserie "Um Himmels Willen" zu sehen.

