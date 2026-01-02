SRG SSR

Sportgala "Sports Awards" 2025 verschoben

Bern/Zürich (ots)

Aufgrund der tragischen Ereignisse in Crans-Montana in der Nacht vom 1. Januar 2026 hat sich die SRG entschieden, die Sportgala der "Sports Awards" 2025 zu verschieben. Weitere Informationen zum neuen Durchführungstermin folgen zu gegebener Zeit.

Angesichts der tragischen Ereignisse in Crans-Montana hat die SRG entschieden, die Sportgala der "Sports Awards" 2025 zu verschieben. Dieser Entscheid erfolgt aus Respekt gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen sowie aufgrund der Tragweite dieser Katastrophe. Der für Sonntagabend vorgesehene Sendeplatz soll für eine mögliche Sondersendung freigehalten werden. Die "Sports Awards" 2025 und die Ehrung der Sportlerinnen und Sportler werden zu einem späteren Zeitpunkt im Frühjahr nachgeholt. Weitere Informationen zu einer möglichen Sondersendung sowie zum neuen Durchführungstermin der "Sports Awards" folgen zu gegebener Zeit.

Susanne Wille, SRG-Generaldirektorin: "Mit grosser Betroffenheit verfolgen wir die tragischen Ereignisse in Crans-Montana. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen."

