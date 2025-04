SRG SSR

Der Eurovision Song Contest 2025 ist mehr als nur Musik - er ist auch Kunst

Basel

Basel, die Kulturhauptstadt mit der höchsten Museumsdichte der Schweiz und Heimat der renommierten Art Basel. Im Mai steht die Metropole ganz im Zeichen des Eurovision Song Contests. Was wird Kunstinteressierten aus aller Welt in dieser Zeit geboten? Die Verantwortlichen informierten in der Fondation Beyeler in Riehen.

Er ist bunt, abwechslungsreich, bereichernd und verbindend: der Eurovision Song Contest. Während sieben Tagen findet er in der Woche vom 11. bis 17. Mai in Basel statt. Musik und visuelle Ausdrucksformen werden in dieser Zeit einer vielfältigen Kunstpalette begegnen, im öffentlichen Raum, in Museen, in speziellen Ausstellungen.

"Der ESC bringt die kulturelle Vielfalt Europas in all ihren Facetten nach Basel", erklärte Basels Regierungspräsident Conradin Cramer bei der Präsentation. "Künstler:innen aus der Region und darüber hinaus greifen den Geist des Eurovision Song Contests auf und übersetzen ihn in eindrucksvolle künstlerische Statements. Jedes der Werke und jede Ausstellung ist ein Zeichen für die kreative Kraft der Kunst und der Kulturstadt Basel."

Basel Tourismus mit "Tell your friends"

Basel Tourismus lädt mit der Kampagne "Tell your friends" dazu ein, persönliche Highlights zu entdecken und weiterzuerzählen - eine Initiative, die ausgewählte Angebote sichtbar macht und zur Inspiration einlädt. Die ganze Kunstwelt feiert mit und macht Basel zu einem vibrierenden Schauplatz, in dem Kunst den Sound der Zeit einfängt - und neu interpretiert. Eine Übersicht der Angebote findet sich innerhalb der neuen "Basel - Welcome Home"-App (Gratis-Download hier).

Fondation Beyeler: "Over the Rainbow"

Die Fondation Beyeler in Riehen zeigt anlässlich des Eurovision Song Contest eine Sonderpräsentation ihrer Sammlung. Inspiriert vom gleichnamigen Songklassiker wird "Over the Rainbow" zur Hommage an die Musik und Buntheit, die den Eurovision Song Contest auszeichnet. Auf dem Dach des Museums leuchtet Ugo Rondinones ikonischer Regenbogen "We are poems" (2011). Ergänzend dazu lädt die Ausstellung Nordlichter ein, in die geheimnisvolle Welt nordischer Landschaften einzutauchen.

9.-18. Mai 2025 | Reduzierter Eintritt während der ESC-Woche

Claudia Comte: "Lightning Symphony"

Lightning Symphony der Schweizer Künstlerin Claudia Comte ist eine monumentale aufblasbare Skulptur neben dem ESC-Village auf dem Messeplatz, die Klang in ein physisches Raumerlebnis verwandelt. Die Installation, die wie wogende Klangwellen geformt ist, erstreckt sich horizontal über den Boden - zwei kolossale Klangwellen, die greifbar werden - und bildet einen begehbaren Korridor, der die Besucher:innen einlädt, die Architektur der Musik selbst zu betreten.

Als künstlerisches Herzstück des Eurovision Song Contest in Basel ist die Lightning Symphony eine lebendige Feier des Rhythmus, der Gemeinschaft und der verbindenden Kraft des Klangs - ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

"Für den Eurovision Song Contest wollte ich eine immersive Installation schaffen, die das tiefgreifende Zusammenspiel von Klang, Bewegung und zeitgenössischer Kunst würdigt. Diese Installation mit dem Namen "Lightning Symphony" verwandelt den Messeplatz in eine Bühne und einen Zufluchtsort zugleich. Sie steht als Symbol für Gemeinschaft und lädt alle Menschen - unabhängig von Herkunft, Sprache oder Hintergrund - dazu ein, Musik als universelle Sprache zu erleben, die Grenzen überwindet." - Claudia Comte

Basel Tourismus dankt der Christoph Merian Stiftung herzlich für ihre Unterstützung.

ab 10. Mai | Messeplatz | öffentlich zugänglich

Jahic & Roehtlisberger: "I Drove All Night - Thinking About You"

Mit der Neoninstallation "I Drove All Night - Thinking About You" setzen die Schweizer Künstler Jahic & Roethlisberger ein poetisches Zeichen im öffentlichen Raum. Songtitel aus der Popgeschichte werden hier zu Sprache und Skulptur zugleich: "I Drove All Night" (Céline Dion, 2003) und "Thinking About You" (Whitney Houston, 1985) verwandeln die Fassade an der Klybeckstrasse 18 in Basel in eine Bühne für Erinnerungen, Emotion und kollektive Projektion.

Die Arbeit geht aus der Serie "Music - A Conversation Through Song Titles" hervor, in der sich Jahic & Roethlisberger über Jahre hinweg ausschliesslich mit Songtiteln ausgetauscht haben. Die leuchtenden Lettern sind rund um die Uhr sichtbar - ihre volle atmosphärische Wirkung entfaltet die Arbeit jedoch bei Dämmerung und in der Nacht, wenn die Sprache der Popkultur in Neon aufleuchtet.

Die Installation ist Teil einer umfassenderen Zusammenarbeit mit der KBH.G Stiftung, in deren Räumen die Ausstellung "Music" vertiefende Einblicke 2021 zu sehen war. Basel Tourismus dankt der KBH.G herzlich für die engagierte Kooperation und Unterstützung.

ab 10. Mai| Klybeckstrasse 18 | öffentlich zugänglich

Weitere Kunstprojekte in der Auflistung am Ende der Meldung.

Young Creatives des ADC Switzerland mit nationaler ESC Kampagne

Im Dezember machte das ESC Projektteam publik, eine kreative Partnerschaft mit dem ADC Switzerland einzugehen: Die Young Members des Vereins konnten sich mit Ideen bewerben, um die Freude in der Bevölkerung für diesen Mega-Musikanlass aufkommen zu lassen. Gemeinsam mit dem Siegerteam von der Agentur TBWA\ Switzerland wurde eine mitreissende Imagekampagne ausgearbeitet und am Montag in der Fondation Beyeler präsentiert. Sie wird ab dem 28. April 2025 schweizweit in den Kanälen der SRG und der ESC-Medienpartner ihre Wirkung entfalten.

Das Sieger-Team mit Naomi Gulla (Art Director), Alisea Ferrara (Junior Art Director), Selina Engeli (Junior Copywriter Creative) und Fabrice Studer (Junior Motion Designer) wurden begleitet von Manuel Wenzel (Chief Creative Officer), Sarah Rüegger (Creative Director), Claudia Sigg (Group Account Director) und Domenico Catena (Dop and Edit).

ADC-Präsident Thomas Wildberger dazu: "Es war schön zu sehen, wie viele Young Creatives unserem Aufruf gefolgt sind. Vor uns lagen zahlreiche Ideen, die in die verschiedensten Richtungen gingen - interessant, wie die Jungen denken. Wir haben uns für eine Idee entschieden, die nahe am Motto lag und dieses sogar auf die Spitze getrieben hat in einer tragfähigen Art, sodass sie in viele Kanäle adaptierbar ist. Um am Ende das wichtigste Kampagnenziel zu erreichen, nämlich nicht nur uns, sondern auch die Bevölkerung zu begeistern, die sich auf den ESC nun wirklich freuen kann. Herzlichen Dank und 12 Punkte für die jungen Kreativen aus der Agentur TBWA\ Switzerland!"

Weitere Kunst-Projekte während des ESC:

Kunstmuseum Basel - After-Work-Drawing: Eurovision Special

Basel, Switzerland

15. Mai, 17 Uhr. Zeichnen rund ums Thema Musik & Klang. Keine Vorkenntnisse nötig. Teilnahmegebühr: CHF 7. Basel

https://kunstmuseumbasel.ch/de/besuch/agenda/detail/3869/after-work-drawing-eurovision-song-contest-special

Basler Papiermühle - Grüsse aus aller Welt

Basel, Switzerland

Interaktive Ausstellung mit bestickten Postkarten. Kooperation mit dem Institut für Textiles Forschen. Basel

https://www.baslerpapiermuehle.ch/wp-content/uploads/2025/04/C_BP_Leporello_170x120_AprilJuni2025_Final.pdf

Historisches Museum Basel - ESC Memory Box

Basel, Switzerland

Interaktive Ausstellung mit Fanobjekten zum ESC. Beteiligung durch Leihgaben oder Schenkungen möglich. 10.-25. Mai 11:00-19:00 Uhr Basel

https://www.hmb.ch/en/news/news/esc-memory-box/

Naturhistorisches Museum Basel - ESC-Woche: Glitzer & Glamour

Basel, Switzerland

"Wildlife Photographer of the Year" verlängert bis 29. Juni

13.-17. Mai: Freier Eintritt mit speziellen Programmpunkten wie Einhorn, Teledisko und Public Viewing am 15. Mai. Basel

https://www.nmbs.ch/de/events/agenda.html

Anatomisches Museum - United by anatomy

2.-30. Mai

Fanpoint zum Eurovision Song Contest Basel

United by anatomy

Wall of Fame - Gerbergässlein

Graffiti-Wand mit Musikikonen wie ABBA, Billie Eilish und Nirvana. Initiiert und unterstützt von L'Unique. Basel

Das Tor zu Basel - Fassadenkunst an der Heuwaage

Basel, Switzerland

Temporäres Kunstwerk des Sprayerkollektivs 8.7 am Hochhaus Heuwaage. April bis September 2025. Basel

Kunsthalle Basel

Die Kunsthalle Basel lädt während der ESC-Woche zu einem besonderen Kulturprogramm:

Donnerstag, 15. Mai 2025: Öffentliche Vernissage Dala Nasser mit freiem Eintritt, Essen, Bar und Musik - bei schönem Wetter im Innenhof.

Samstag, 17. & Sonntag, 18. Mai 2025: Freier Eintritt zu allen Ausstellungen. Basel https://www.kunsthallebasel.ch/event/vernissage-dala-nasser/

Von Bartha - IHR camille graeser

Die Ausstellung in der Galerie von Bartha gibt einen intimen Einblick in das kreative Schaffen des Schweizer Avantgarde-Künstlers Camille Graeser. Skizzen und Entwürfe zeigen den künstlerischen Prozess in seiner ganzen Vielschichtigkeit.

Kannenfeldplatz 6, 4056 Basel

Öffnungszeiten: Di-Fr, 14-18 Uhr | Sa, 11-16 Uhr Basel

https://www.vonbartha.com/exhibitions/camille-graeser-3/

CFA JUWELIA LIVE - Love Songs, Berlin Songs & Beauty Veil Dance

14. Mai 2025, 19 Uhr. CFA Basel präsentiert eine Performance der Berliner Drag-Queen Juwelia in der Ausstellung Take A Walk On The Wild Side von Annette Frick. Juwelia Soraya, bekannt aus Berlin-Neukölln und als Protagonistin vieler Porträts Fricks, performt Liebeslieder, Berlinlieder und einen Schönheitsschleiertanz.

Contemporary Fine Arts Basel, Totengässlein 5, 4051 Basel basel.com,

https://cfa-gallery.com/news/juwelia-live-at-cfa-basel/

Kunsthaus Baselland - Kurzführungen im Rahmen des ESC

13.-17. Mai 2025, jeweils 16 Uhr. Kurzführungen zur aktuellen Ausstellung und zur neuen Architektur mit dem Team des Kunsthauses.

Sprache:

- Dienstag (13.5.), Mittwoch (14.5.), Donnerstag (15.5. mit Barbetrieb bis 20 Uhr): Deutsch

- Freitag (16.5.): Französisch

- Samstag (17.5.): Englisch

Preis: Eintritt CHF 12 / 9, Führung gratis.

https://www.kunsthausbaselland.ch

Performances & Events

Kaserne Basel - BOYS IN SYNC - InterEuroVision* 9.-10.5. 20:00 Uhr Performance im Rahmen des ESC. Basel https://kaserne-basel.ch/de/events/intereurovision

9.-10.5. 20:00 Uhr Performance im Rahmen des ESC. Basel https://kaserne-basel.ch/de/events/intereurovision Sudhaus Basel

16. Mai: OHG! It's Drag - ESC Special

Markthalle - Eurovision Karaoke Night by Leihlager 16. Mai 21:00 Uhr Karaoke-Abend mit ESC-Hits. Basel https://altemarkthalle.ch/das-programm-waehrend-der-esc-woche/

16. Mai 21:00 Uhr Karaoke-Abend mit ESC-Hits. Basel https://altemarkthalle.ch/das-programm-waehrend-der-esc-woche/ A Basel Thing - Theater Basel (Foyer Public)

14. Mai, 18-19 Uhr: Diskussion zu ESC, Musik, Identität & Politik.

https://abaselthing.com/

Ableismus-Bingo & Podium Humbug

14. Mai 18:00 Uhr Edwin Ramirez, Nina Mühlemann & Fatima Moumouni im Humbug Basel

https://www.bs.ch/pd/gleichstellung-und-diversitaet/veranstaltungen

Kulturkirche Paulus

13. Mai & 17. Mai17:00 Uhr Chorkonzerte mit Public Viewing + FireAbend am

15. Mai mit Basler Madrigalisten Basel

https://www.kulturkirche-paulus.ch/event-details/public-viewing-esc-1-halbfinal

Swiss Square - Elisabethenkirche

10.-18. Mai Spirituelle Popkultur-Formate, ESC-Disco-Kirche Basel

Link: https://ueparties.ch/event/disco-church-am-esc/

Universität Basel - AI ESC (12. Mai)

12. Mai 17:00 Uhr KI-Musikwettbewerb & Diskussion zur Rolle von AI in der Musik Basel

https://esc.unibas.ch/en/ai-esc/

Love is Love Festival: Zischbar at KaBar Kaserne: Konzerte / Performance / Lesungen / Speedfriending / Poetry Glam Slam / Queer Festival Heidelberg

11. Mai 11:00 Uhr : Queer Brunch & Carte Blanche Queer Festival Heidelberg

16. Mai Ab 21:00 Uhr : Les Reines Prochaines: Scissor*hood

https://www.love-is-love.ch/

Open-Air & Special Locations

POPup TEAclub - Theaterplatz10. & 17. Mai: Wohnzimmer-Stimmung mit Tee-Performance, Strohsofas & mobilem Wald. Kooperation mit GroenlandBasel, Chrüterhüsli und Theater Basel. Basel

https://theaterplatz-quartier.ch/#teaclub

Karaoke-Tram der BVB

Mobile Singstation auf Schienen! (Düwag Nr. 628)

Basler Personenschifffahrt - ESC-Boats

ABBA Boat, Sunset Cruise & mehr | 10.-17. Mai täglich Fahrten & Tanz an Bord

Link: https://www.bpg.ch/esc

Novartis Campus

Infos folgen - Beteiligung am offiziellen ESC-Rahmenprogramm

https://www.novartis.com/eurovision

Helvetia Campus

Unterstützt ESC - Programmdetails auf Website

Link: https://www.helvetia.ch/esc

Tanz & Mitmachformate

17. Mai: Tanzfest Region BaselMitmachaktionen, Performances und Tanz auf dem Münsterplatz & im Museum. Basel

https://kunstmuseumbasel.ch/de/veranstaltungen/veranstaltungshighlights/das-tanzfest-region-basel

Sing!Basel - Workshops & Singalongs

Barfüsserplatz & Eurovision Village | ESC-Songs singen im grossen Chor! (BKB Projekt)

https://www.bkb.ch/esc

Konzerte & Partys

Nordstern Basel

16. Mai 23:00 Uhr: Fatboy Slim Basel

https://tickets.nordstern.com/de/events/fatboy-slim-2025-05-16

17. Mai 23:00 Uhr: HI-LO (Extended Set)

https://tickets.nordstern.com/de/events/hi-lo-extended-set

Das Viertel - The Super-Gay ESC Afterparty 17. Mai 23:00 Uhr: Queere Afterparty zum ESC. Basel https://www.dasviertel.ch/programmklub

17. Mai 23:00 Uhr: Queere Afterparty zum ESC. Basel https://www.dasviertel.ch/programmklub Sudhaus Basel Basel

ESC Woche im Sudhaus: Sudhaus - ESC Woche

16. Mai 23:00 Uhr: OH! You're soo gay! Party

17. Mai 19:00 Uhr: ESC - Das grosse Finale

https://www.sudhaus.ch/programm/esc_woche

Kuppel Basel

16. Mai 22:00 Uhr: ESC-Special Party, Hits aus den ESC-Dekaden

17.Mai 21:00 Uhr: ESC Special Public Viewing

Basel

https://kuppel-basel.ch/programm/esc-special-party

Basso Basel Basel

16. Mai: ESC at Basso: What if? All the cool kids from Basel

https://www.bassoverse.space/programm/what-if

17. Mai: ESC at Basso: Grande Finale. Drag Performances Eurovision History

https://www.bassoverse.space/programm/esc-%40-basso-%2F-what-if

Übersicht zu den ESC Veranstaltungen: https://www.basel.com/de/esc/esc-2025/erlebnisse#/event