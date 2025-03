"Auf hoher See" bei Play Suisse

SRG SSR

Bern (ots)

Ein scheinbar aufgeklärter Mord, verworrene Intrigen und eine Ex-Inspektorin zurück im Dienst: "Auf hoher See" nimmt die Zuschauer:innen mit in die Welt der Schweizer Handelsflotte und bietet einen Psycho-Thriller, der in Genf, Bilbao und auf dem Ozean gedreht wurde. Die vier Episoden der RTS-Koproduktion sind auf Play Suisse verfügbar.

Die ehemalige Inspektorin Aurélie Mercier freut sich auf einen ruhigeren Polizeidienst bei der Stadtverwaltung. Doch das gestaltet sich schwieriger als erwartet. Bei einer Routinepatrouille muss sie eingreifen, als Florian von den Eltern seiner Freundin Julia angegriffen wird. Kurz darauf erfährt sie von Markovic, ihrem ehemaligen Chef bei der Mordkommission, dass Florian wegen Mordes an einem Matrosen auf einem Frachtschiff mitten im Atlantik verhaftet wurde. Aurélie soll den Verdächtigen nach Hause bringen und reist daraufhin nach Kapstadt. An Bord des Frachters "Interlaken" bestreitet Florian den Mord, gesteht aber den Grund für seine Anwesenheit auf dem Schiff: Seine Freundin Julia ist verschwunden und war vorher an Bord der "Interlaken".

Die Psycho-Thriller-Fiktion "Auf hoher See" entführt die Zuschauer:innen in die Genfer Salons und weite Welten sowie ein Labyrinth aus Treppen, Rohrleitungen und Intrigen an Deck des Frachtschiffs "Interlaken". Wird es Aurélie gelingen, die versteckten Wahrheiten zu finden?

Eine internationale Schweizer Produktion

"Auf hoher See" ist die Verfilmung des Romans "En eau salée" von Fabienne Feissli und eine Koproduktion von RTS, Arte, Alva Film und Gatz Kalea Fileak. Unter der Regie von Denis Rabaglia ist es die erste europäische Produktion, die jemals auf einem Frachtschiff dieser Grösse gedreht wurde, mit weiteren Drehorten in Genf und Bilbao. Neben der internationalen Besetzung war auch die Crew des echten Frachtschiffs "Sider Luck", das für die Serie in "Interlaken" umbenannt wurde, mit an Bord.

Alle vier Episoden sind auf Play Suisse in Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar und untertitelt, mit zusätzlicher Audiodeskription auf Deutsch und Französisch.