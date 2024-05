SRG SSR

Der Eurovision Song Contest auf Play Suisse

Bern (ots)

Bald ist es so weit: Vom 7. bis 11. Mai findet der 68. Eurovision Song Contest (ESC) statt. Zum Start des grössten internationalen Musikwettbewerbs ist ab dem 8. Mai auf der SRG-Streaming Plattform Play Suisse eine dem ESC gewidmete Kollektion verfügbar - mit Showcases und Dokumentationen über Musiker:innen aus der aktuellen sowie aus vergangenen Ausgaben.

Was haben Céline Dion, ABBA und Nemo gemeinsam? Sie alle sind Teil der Geschichte des Eurovision Song Contest. Pünktlich zum Start der diesjährigen Ausgabe ermöglicht Play Suisse anhand ausgewählter Showcases und Dokumentationen die musikalische Reise einiger Musiker:innen zu begleiten. Namentlich von Céline Dion, Nemo, ABBA, Remo Forrer und Marius Bear.

Schweizer Vertreter:innen am Eurovision Song Contest

Das Finale des Eurovision Song Contest 1988 in Dublin gilt als Startpunkt der Karriere des Weltstars Céline Dion. Die kanadische Sängerin holte mit ihrem Song "Ne partez pas sans moi" den Sieg für die Schweiz. Die Dokumentation "Die perfekte Note - Céline Dions Schweizer Abenteuer" von Noël Tortajada und Vincent Gonon lässt die Emotionen des Finales wieder aufleben und zeigt auch die intensive Beziehung zwischen Céline Dion und ihrem Manager und späteren Ehemann René Angélil.

Ebenfalls für die Schweiz auf der Bühne des ESC standen Marius Bear im Jahr 2022 mit "Boys do cry", Remo Forrer 2023 mit "Watergun" und bald wird auch Nemo mit "The Code" die Schweiz an der diesjährigen Ausgabe vertreten. In intimen und emotionalen Showcases erzählen die Schweizer Musiktalente ihre Geschichte und performen einige der wichtigsten Songs ihrer musikalischen Reise.

50. Jahrestag des Siegs von ABBA am ESC

Die schwedische Popgruppe ABBA gewann mit ihrem Song "Waterloo" den Eurovision Song Contest 1974 in Brighton. Anlässlich des 50. Jahrestages des Siegs zeigt James Rogan in der neuen Dokumentation "ABBA - Die ganze Geschichte" die Geschichte der vier Schweden hinter der Musik.

Fast vier Jahrzehnte nach der Auflösung der Gruppe ABBA sind Ihre Songs noch immer einzigartig und lassen alte und neue Fans schwärmen. So auch die Schweizer Musikszene. Im Showcase "Take A Chance - Schweizer Stars singen ABBA" performen bekannte Schweizer Stimmen wie Fabienne Louves, Steiner & Madlaina und Nic Maeder Songs von ABBA und präsentieren dabei ihre ganz eigenen Versionen der schwedischen Hits.

ESC-Kollektion auf Play Suisse

Die sechs Titel umfassende Kollektion "Verrückt nach dem Eurovision Song Contest" ist ab dem 8. Mai mittags auf Play Suisse verfügbar. Alle Dokumentationen respektive Showcases können in der Originalsprache mit deutschen, französischen und italienischen Untertiteln geschaut werden. Nebst der neuen Kollektion gibt es noch viele weitere musikalische Highlights auf Play Suisse zu entdecken.