Neu auf Play Suisse: Zeichentrickserie "Ein Fall für Maëlys" und weitere Inhalte für die ganze Familie

Bern

Die Zeichentrickserie "Ein Fall für Maëlys", in der die zehnjährige Maëlys und ihr bester Freund Lucien allerlei Rätsel lösen, ist ab sofort auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar. Zudem gibt es in der Swimlane "Festtagskino für die ganze Familie" 14 Filme und Serien für gemeinsame Filmabende zu entdecken. Unter anderem der Animationsfilm "Titeuf - der Film" (2011), das Drama "Vitus" (2006) und die Komödie "Mein Name ist Eugen" (2005).

"Ein Fall für Maëlys" erzählt von den Abenteuern des zehnjährigen Mädchens Maëlys, das es liebt, mit ihrem besten Freund Lucien Rätsel zu lösen. Zusammen reisen die beiden durch das ganze Land und erkunden dabei Schlösser, Museen und allerlei Sehenswürdigkeiten.

Die animierte Zeichentrickserie basiert auf den Büchern von Christine Pompéï und Raphaëlle Barbanègre und entstand unter der Regie von Jean-Marc Duperrex ("Rough Road" 2005). Die von RTS und der Genfer Videoproduktionsfirma Nadasdy Films koproduzierte Serie besteht aus 30 kurzen Episoden à elf Minuten und richtet sich an Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. Die ersten neun Folgen von "Ein Fall für Maëlys" sind ab sofort in Französisch, Deutsch und Italienisch auf der Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.

Filme und Serien für die ganze Familie

Nicht nur für die ganz jungen Zuschauer:innen gibt es spannende Inhalte: In der Swimlane "Festtagskino für die ganze Familie" werden 14 Filme und Serien angeboten, die Gross und Klein gemeinsam geniessen können, unter anderem:

Das Drama "Azzurro" (2000), das vom 75-jährigen Giuseppe und seiner siebenjährigen Enkelin Carla, die aufgrund einer Krankheit erblindet ist, handelt.

Der Animationsfilm "Der blaue Pfeil" (1996), der von der kleinen Hexe Befana, welche die Kinder in Italien am Dreikönigstag beschenkt, und ihrem Assistenten Doktor Scarafoni, der sie aufgrund einer Grippe vertreten sollte, erzählt.

Die Komödie "Anna annA" (1992), in der sich die Hauptdarstellerin Anna versehentlich kopiert und nun ein geheimes Versteckspiel mit ihrer Doppelgängerin spielt.

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.