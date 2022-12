SRG SSR

Zweite Staffel der Polizeikomödie "Tschugger" bald auf Play Suisse

Bern (ots)

Die Kult-Cops aus dem Wallis sind zurück. Diesmal stehen Bax und sein Kollege Pirmin vor der grossen Herausforderung, ihre Heimat vor dem Weltuntergang zu retten. "Tschugger" ist eine Koproduktion von SRF, Shining Film und Sky Schweiz und ist ab 18. dem Dezember auf Play Suisse verfügbar. Am gleichen Sonntagabend um 20.05 Uhr werden die ersten zwei Folgen auf SRF 1 ausgestrahlt.

Bax und Pirmin stehen vor der Herausforderung, das Wallis vor dem Weltuntergang zu retten: Die beiden Kult-Cops werden Zeugen einer grauenvollen Tat und glauben, einer riesigen Verschwörung auf der Spur zu sein. Sie müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um den Fall aufzuklären, doch die Ermittlungen werden durch unabsichtlich eingeatmete Drogencocktails, einen Maulwurf in den eigenen Reihen, Entführung und Erpressung sowie eine geplatzte Fruchtblase erschwert.

"Tschugger" ist eine Produktion von SRF und der in Zürich ansässigen Shining Film AG in Zusammenarbeit mit Sky Schweiz. Entstanden ist sie unter der Regie von David Constantin ("Tschutter" und "Rocco") in Co-Regie mit Leandro Russo. Produziert wurde sie von Sophie Toth, hinter der Kamera stand Rafael Kistler. Die Drehbücher wurden im Writer's Room unter der Leitung von David Constantin und Mats Frey ("How to sell drugs online (fast)") und den Autoren Johannes Bachmann, Rafael Kistler, Leandro Russo und Arnold Bucher entwickelt. In den Hauptrollen sind erneut Dragan Vujic (Polizist Pirmin), Anna Rossinelli (Bundespolizistin Annette) und David Constantin (Polizist Bax) zu sehen.

Die zweite Staffel der SRF-Serie hat am 11. November im Rahmen des 28. Geneva International Film Festival (GIFF) ihre weltweite Kino-Premiere gefeiert. "Tschugger" ist ab dem 18. Dezember auf Schweizerdeutsch mit deutschen, französischen und italienischen Untertiteln zum Binge-Watching auf Play Suisse verfügbar. Die Fernsehausstrahlung der fünfteiligen zweiten Staffel startet am selben Sonntagabend um 20:05 Uhr auf SRF 1 mit einer Doppelfolge.

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.