Play Suisse: Nationale Bühne für die Schweizer Volksmusik

Bern (ots)

Am 16. September wird der Schweizer Musiktag gefeiert. Play Suisse, die Streaming-Plattform der SRG, startet dazu einen Volksmusik-Themenschwerpunkt. Neben bisher unveröffentlichten Konzertaufnahmen und Dokumentarfilmen erwarten das Publikum Evergreens aus den Programmen der SRG-Unternehmenseinheiten RSI, RTR, RTS und SRF.

Die neue Kollektion auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse unterstreicht die Bedeutung dieser Musikgattung, die für Tradition und Brauchtum steht. In den letzten Jahren verschwimmen die Grenzen dieses Genres immer mehr und auch neue, moderne Zugänge bereichern die Szene. So beispielsweise mit den "Fränzlis da Tschlin". Das Familienorchester aus dem Unterengadin streunt mit Lust und Freude durch alle möglichen und unmöglichen Musikstile. "Potzmusig", die Sendereihe von SRF hat sie auf dieser Entdeckungsreise begleitet, die Folge ist ab dem 16. September in der neuen Kollektion auf Play Suisse zu sehen.

Nicolas Senn, der die Sendung "Potzmusig" seit 2012 moderiert, freut's: "Volksmusikerinnen, Jodler und begeisternde Formationen aus dem ganzen Land zeigen uns mit ihren Auftritten die Vielfalt unserer Volkskultur, die sich stets weiterentwickelt. Besonders freut mich, dass die Volksmusik und das Brauchtum auch bei der jüngeren Generation boomen."

Die neue Kollektion "Schweizer Volksmusik" bietet unterschiedlichen musikalischen Phänomenen wie Alphorn- und Ländlermusik sowie Jodelgesang eine Plattform. Damit aber nicht genug: Zur Sammlung gehören auch Tessiner Volkslieder, Westschweizer Chöre oder Berner Liedermacher. Ein besonderes Highlight sind bisher unveröffentlichte Konzertdokumentationen vom Schweizer Chorfestival Gossau, vom Festival von Zuoz 2022 sowie der Gala der Perkussion in Lausanne.

Vielfalt der Volksmusik feiern

Neben Konzertaufzeichnungen verschiedener Musik- und Gesangsfeste finden Volksmusik-Fans Dokumentarfilme und Reportagen aus der Welt der Folklore, wie die Doku "Volksmusik mit Herz und Seele", die am 16. September auf Play Suisse Premiere feiert. Der anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der beliebten RTS-Sendung "Kiosque à Musiques" gedrehte Dokumentarfilm zeigt auf, wie tief die Volksmusik in der Gesellschaft und gerade bei der jungen Generation verwurzelt ist. Viele junge Stars aller Musikrichtungen ziehen ihre Inspiration aus der Volksmusik und verleihen ihr neue Impulse.

Play Suisse bietet neben Konzertaufnahmen und Reportagen aus der Welt der Volksmusik auch weiteren Musikgenres eine Bühne. Der dreiteilige Dokumentarfilm "They All Came Out To Montreux" beispielsweise erzählt die bewegte Geschichte des Montreux Jazz Festivals. Auch Übertragungen aus den grossen Opernhäusern der Schweiz oder rund hundert neuere Aufnahmen von Schweizer Künstler:innen und Interpret:innen aller Stilrichtungen sind zu finden.

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.