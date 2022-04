SRG SSR

Neue RTS-Kriminalserie "Nebensaison" auf Play Suisse

Im fiktiven Skiort Les Cimes enthüllt die Schneeschmelze am Ende der Saison die Leiche einer ermordeten Frau. Der Fund einer zweiten Leiche auf der anderen Seite der Grenze und weitere Überraschungen machen den Fall in der Krimi-Serie "Nebensaison" noch mysteriöser. Alle sechs Folgen der RTS-Koproduktion sind ab heute auf Play Suisse verfügbar und die Fernsehausstrahlung startet heute um 20.10 Uhr in Doppelfolgen auf SRF zwei.

Die Saison im kleinen Skigebiet Les Cimes, in der Region Dents du Midi, ist zu Ende. Die Feriengäste reisen ab, der Schnee schmilzt... und das Grauen kommt zum Vorschein: die Leiche einer Frau, die in einer makabren Inszenierung ermordet wurde. Die ermittelnde Schweizer Polizistin Sterenn Peiry erfährt vom französischen Ermittler Lyes Bouaouni, der sie in den Ermittlungen unterstützt, dass auf der anderen Seite der Grenze eine Leiche in ähnlichem Zustand gefunden wurde. Das Rätsel verdichtet sich immer mehr und dann wird die Polizistin sogar noch persönlich in den Fall verwickelt.

"Nebensaison" ist eine Koproduktion der Schweizer Produktionsfirma AKKA Films und der französischen Produktionsfirma Gaumont Télévision mit RTS und France Télévisions. Die Krimi-Serie wurde von Sarah Farkas, Marine Flores Ruimi und Claire Kanny kreiert und ist unter der Regie von Pierre Monnard ("Platzspitzbaby", "Wilder", "Neumatt") entstanden. In den Hauptrollen sind unter anderem Marina Hands von der Comédie-Française ("Lady Chatterley", "Black Spot"), der französische Rapper und Schauspieler Sofiane Zermani und der Schweizer Schauspielerin Anna Pieri Zuercher (Hauptkommissarin Isabelle Grandjean im "Tatort") zu sehen.

Am 21. März hat "Nebensaison" im "Französischen Wettbewerb" des internationalen Festivals Séries Mania Weltpremiere gefeiert. Die Serie wurde zudem am 25. März am Filmfestival in Freiburg (FIFF) gezeigt. Alle sechs 52-minütigen Episoden des Krimis sind ab heute auf Französisch mit deutschen, italienischen und französischen Untertiteln auf der Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar. Die Liebhaber des linearen Fernsehens können die fesselnde Serie einmal wöchentlich in Doppelfolgen an den Fernsehbildschirmen mitverfolgen: ab dem 30. März jeweils um 20.10 Uhr auf SRF zwei, ab dem 31. März jeweils um 21.10 Uhr auf RTS 1 und ab dem 10. April jeweils um 22.45 Uhr auf RSI LA1.

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.