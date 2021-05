Schweizerischer Feuerwehrverband SFV

Neuer Feuerwehr-Song "Jedi Füürwehr"

Gümligen bei Bern (ots)

Zum internationalen Tag der Feuerwehrleute vom 4. Mai, veröffentlicht der Berner Musiker Henä Müller, im Auftrag des Schweizerischen Feuerwehrverbandes, den neuen und zeitgemässen Feuerwehr-Song "Jedi Füürwehr". Text und Melodie stammen aus der Feder von Henä, der den Song auch selbst eingespielt hat.

Geplant war, dass der Song, der Passagen in allen vier Landessprachen beinhaltet, bereits im vergangenen Jahr zum 150-jährigen Jubiläum des Schweizerischen Feuerwehrverbandes erscheinen sollte. Denn, alle Jubiläums-Aktivitäten stellten bewusst nicht die Tätigkeiten des Verbandes, sondern die aufopfernde Arbeit unserer rund 83'000 - überwiegend freiwilligen - Frauen und Männer der Feuerwehren in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ins Zentrum.

Corona bedingt kommt der Song erst in diesem Jahr, aber immer noch passend, zum internationalen Tag der Feuerwehrleute, an die Öffentlichkeit.

"Mit dem neuen Feuerwehr-Song sollen sich alle Feuerwehrleute in der Schweiz und dem Fürstentum Lichtenstein identifizieren können" so erklärt der Direktor des SFV, Urs Bächtold, eine der Absichten hinter dem Song. "Die Passage "still und stolz" beziehe ich auf uns Feuerwehrleute. Wir dürfen und sollen uns bewusst sein, dass wir selbstlos und mit grossem Engagement zugunsten der Gesellschaft einen unentbehrlichen Dienst leisten. Tag für Tag und rund um die Uhr. Obwohl Henä in "Jedi Füürwehr" von stillen und stolzen Helden singt - so wie er es eben als Musiker und Texter empfindet - der neue Song soll kein falsches Heldentum fördern, sondern die Bescheidenheit, Bodenständigkeit und Demut von uns Feuerwehrleuten aufzeigen." so der SFV Direktor weiter.