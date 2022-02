Westschweizer Filmhighlights auf Play Suisse

SRG SSR

Das Kino aus der Suisse romande wird auf Play Suisse mit einer Kollektion bestehend aus 15 Westschweizer Filmperlen gefeiert. Die aus den letzten zehn Jahren stammenden Produktionen wie "Citoyen Nobel" (2020), "Sister" (2012) und "Die stille Revolution" (2016) sind ab sofort kostenlos auf Play Suisse verfügbar.

In der neusten Kollektion auf Play Suisse, "Das Kino der Romandie", dreht sich alles um das Westschweizer Filmschaffen der letzten zehn Jahre. Filmhighlights wie "Les grandes ondes - Revolution auf Langwelle" (2013), "Trommelwirbel" (2019) und "Bouboule" (2014) können wiederentdeckt werden. Insgesamt umfasst die Sonderkollektion 15 Titel.

Der von RTS und der Westschweizer Produktionsfirma Dreampixies koproduzierte Dokumentarfilm "Citoyen Nobel" (2020) des Regisseurs Stéphane Goël ("Campagne perdue", 1997, "Insulaner", 2018) ist in der Kollektion "Das Kino der Romandie" auf Play Suisse erstmals zu sehen. Der Film handelt von Jacques Dubochet, dessen Leben sich nach dem Erhalt des Nobelpreises für Chemie komplett verändert. Plötzlich tritt er aus dem Schatten ins Licht und wird von Kontaktanfragen überflutet. Was kann er mit seiner Stimme bewirken, die jetzt von allen gehört wird? Wie nimmt er seine Verantwortung als "Nobelbürger" wahr? Der Dokumentarfilm ist in Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar.

Filmförderung in der Suisse romande

Die SRG ist neben dem Bundesamt für Kultur eine der wichtigsten Förderinnen des Schweizer Films. Sie beteiligt sich im Rahmen des Pacte de l'audiovisuel jährlich an der Produktion von Filmen und Serien, fördert zahlreiche Eigen- und Koproduktionen und engagiert sich als Medienpartnerin für Filmfestivals. So auch in Zusammenarbeit mit Cinéforom - La Fondation romande pour le cinéma, die dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag feiert. Ein perfekter Moment, um auf Play Suisse auf Zeitreise zu gehen und die Westschweizer Filmhighlights der letzten zehn Jahre zu schauen.

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.