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Skoda Peaq: il nuovo modello di punta di Skoda amplia il portafoglio di vetture elettriche del marchio

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Mladá Boleslav (ots)

La nuova ammiraglia a sette posti di Skoda si posiziona al vertice della gamma di modelli completamente elettrici con un'autonomia di oltre 640 chilometri

Promuovere la mobilità elettrica: insieme all'Epiq, il Peaq raddoppierà il portafoglio di vetture elettriche di Skoda

Praticità senza eguali: il più grande SUV di Skoda offre sette posti, una lunghezza di oltre 4.8 metri e fino a 935 litri di capacità del bagagliaio

Comfort impareggiabile: il pacchetto Maxx e l'impianto audio di Sonos trasformano il Peaq in un salotto su ruote

Massima sicurezza, comfort e connettività: le nuove tecnologie rendono questo SUV più intelligente e facile da usare per la guida di tutti i giorni

Il prezzo di ingresso del nuovo Skoda Peaq in Svizzera sarà di 60'350 CHF*** per il modello Peaq Selection 90

Il nuovissimo Skoda Peaq si presenta come nuovo modello di punta del marchio, offrendo comfort, spazio e tecnologia ai massimi livelli. Con sette posti e un'autonomia di oltre 640 chilometri, la nuova ammiraglia elettrica di Skoda si posiziona al vertice della gamma di modelli completamente elettrici del marchio. Con una lunghezza complessiva di oltre 4.8 metri e un passo di quasi tre metri, è il SUV di Skoda più grande e spazioso nonché il primo modello del marchio nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. Il pacchetto Maxx, disponibile come optional, offre un comfort ancora maggiore, mentre l'impianto audio di Sonos crea una vera e propria atmosfera da salotto a bordo. Il Peaq è inoltre dotato di una vasta gamma di funzioni e tecnologie all'avanguardia, tra cui fari LED Matrix e Travel Assist 3.0. L'ultimo modello di Skoda introduce diverse novità assolute per il marchio, come le maniglie delle portiere a filo e il tetto panoramico con Dynamic Shade Control. La guida a pedale singolo e la ricarica bidirezionale migliorano ulteriormente la comodità d'uso quotidiana del Peaq, evidenziando il suo ruolo di nuova ammiraglia elettrica all'avanguardia di Skoda. Il prezzo di ingresso del nuovo Skoda Peaq in Svizzera sarà di 60'350 CHF*** per il modello Peaq Selection 90.

Klaus Zellmer, CEO di Skoda Auto, afferma: "Il Peaq rappresenta un nuovo punto di riferimento per Skoda come ammiraglia del nostro marchio: riunisce i nostri punti di forza in un modo che riflette la direzione in cui ci stiamo dirigendo come azienda. L'offerta estende la nostra attrattiva a nuovi gruppi di clienti, continuando a offrire le caratteristiche di qualità che i nostri clienti apprezzano: spazio, praticità e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Allo stesso tempo, il Peaq svolge un ruolo centrale nell'ampliamento della nostra offerta completamente elettrica. Si inserisce in un portafoglio in crescita che offre alla clientela una scelta genuina tra diversi propulsori, consentendo loro di selezionare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, oggi e in futuro. È così che continuiamo a rendere Skoda rilevante per un pubblico ancora più vasto."

Martin Jahn, membro del consiglio di amministrazione di Skoda Auto per Vendite e Marketing, aggiunge: "Il Peaq, con le sue caratteristiche in termini di autonomia, sicurezza e connettività, è progettato per entusiasmare sia le famiglie in cerca di nuove avventure che i manager nei lunghi viaggi di lavoro. La combinazione di spazio e comfort lo trasforma in un salotto su ruote, sotto il tetto panoramico più grande che abbiamo mai presentato. Il Peaq è anche molto atteso dai nostri concessionari Skoda, poiché completa la nostra gamma BEV in fascia alta e attira nuovi gruppi di clienti. Nel complesso, il Peaq segna un nuovo capitolo nella storia di Skoda, portando il nostro marchio a un livello superiore. Con questa nuova ammiraglia, possiamo affermare con orgoglio: questo è il Peaq che volevamo raggiungere!"

Johannes Neft, membro del Consiglio di amministrazione di Skoda Auto per lo sviluppo tecnico, afferma: "Con il nuovo Peaq introduciamo tecnologie all'avanguardia nel nostro portafoglio. Il veicolo riunisce i nostri più avanzati sistemi di assistenza, connettività e funzioni comfort. Il Travel Assist 3.0, la funzione Top Area View a 360° e il nuovo sistema audio premium, sviluppato in stretta collaborazione con Sonos, sono solo alcuni esempi di come i nostri clienti possano beneficiare di tecnologie avanzate che rendono la guida di tutti i giorni ancora più piacevole."

Esterni:

Il design del SUV più grande e spazioso della gamma Skoda segue il linguaggio stilistico Modern Solid, caratterizzato da minimalismo e linee essenziali. Sia le luci anteriori che quelle posteriori presentano la nuova firma luminosa a forma di T. Il Peaq è il primo modello nella storia di Skoda a essere dotato di tetto panoramico, il più grande del marchio, con Dynamic Shade Control, nonché il primo a integrare le maniglie delle portiere a filo. Una serie di caratteristiche ottimizzate a livello aerodinamico contribuiscono a un eccellente coefficiente di resistenza aerodinamica di 0.249.

Interni:

Il nuovissimo Peaq offre interni spaziosi e accoglienti, progettati per ospitare fino a sette persone offrendo un comfort eccezionale. Nella configurazione a cinque posti, l'abitacolo abbina questo generoso spazio interno al bagagliaio più grande di qualsiasi modello Skoda, con una capacità di 935 litri, mentre il bagagliaio anteriore da 37 litri fornisce ulteriore spazio di carico. Il pacchetto Maxx, disponibile come optional, migliora ulteriormente l'esperienza di viaggio a bordo con sedili anteriori dotati di ventilazione e funzione massaggio, poggiagambe ergonomici, impianto audio premium di Sonos e un'app per il benessere integrata.

Varianti di batteria e propulsione:

Il Peaq è disponibile con due capacità* della batteria: 63 kWh* e 91 kWh. Quest'ultima è la batteria con la maggiore capacità mai installata su qualsiasi veicolo elettrico Skoda. Sono disponibili tre varianti* di propulsione, con potenze che vanno da 150 kW* a 220 kW e la possibilità di scegliere tra trazione posteriore e integrale. Per un comfort di guida ancora maggiore, il Peaq supporta la guida a pedale singolo. Inoltre, supporta la ricarica bidirezionale, che consente di utilizzare l'energia accumulata nella batteria all'esterno del veicolo.

Sistemi di sicurezza e assistenza:

Il Peaq è dotato di una suite completa di sistemi di assistenza, tra cui Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist e Side Assist di serie. I sistemi disponibili come optional includono: il Travel Assist 3.0 (in Svizzera di serie), il sistema di assistenza più avanzato attualmente disponibile su un modello Skoda; Top Area View 360°, con vista 3D trasparente della carrozzeria; Intelligent Park Assist. Sono di serie dieci airbag, tra cui un airbag centrale e gli airbag laterali posteriori.

Connettività:

Il centro di controllo principale del nuovissimo Peaq è il sistema di infotainment di ultima generazione, costruito su piattaforma Android e dotato di un display da 13.6 pollici montato verticalmente, il primo del suo genere su un modello Skoda. Debutta anche l'impianto audio premium a 16 altoparlanti di Sonos. La ricarica wireless da 25 W per due telefoni è stata ulteriormente migliorata con illuminazione e magneti integrati per garantire un posizionamento ottimale.

Sportline:

La variante Sportline sarà disponibile fin dal lancio ed è caratterizzata dai dettagli in nero lucido degli esterni e scritte. È l'unica versione che offre la verniciatura bicolore come optional con tetto nero. L'allestimento top di gamma è dotato di serie di fari LED Matrix e di fascia luminosa anteriore illuminata. Gli interni adottano uno stile total black, con sedili sportivi con poggiatesta integrati e volante sportivo a tre razze con targhetta Sportline. La Sportline può essere abbinata a tutte** le varianti di propulsione.

* In Svizzera, il Peaq 90 sarà disponibile con 210 kW e il Peaq 90x con 220 kW.

** Lo Skoda Peaq Sportline sarà offerto in Svizzera esclusivamente in versione 4x4.

*** Prezzi consigliati non vincolanti dell'importatore AMAG Import SA. IVA dell'8,1 % inclusa. Con riserva di modifiche.