Bibel TV

Advent und Weihnachten auf Bibel TV - die Highlights im Dezember

Wieder dabei: Das beliebte Advents-Mitspielkonzert im Kölner Dom mit den Höhnern unter dem Motto "und Frieden auf Erden" am 2. Advent

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Ein Feuerwerk an frischen Weihnachtsfilmen präsentiert Bibel TV an den Spielfilmabenden am Samstag. Dabei stehen nicht nur Schnee und glitzernde Kulissen im Vordergrund, sondern es geht auch um die Besinnung auf den ursprünglichen Kern des Weihnachtsfestes. Dies ist auch Mittelpunkt der beiden ungewöhnlichen Weihnachtsevents der Initiative "Weihnachten neu erleben" aus den letzten beiden Jahren. Am Heiligen Abend zeigt Bibel TV um 20:15 Uhr das letztjährige Weihnachtsmusical, das im Wechselspiel zwischen Bühne und Filmleinwand ein modernes multimediales Kunstwerk inszeniert. Am 2. Advent sind auch wieder die Höhner ab 14:30 Uhr mit ihrem traditionellen Advents-Mitspielkonzert im Kölner Dom live dabei. Bibel TV wünscht allen Zuschauerinnen und Zuschauern eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Advents- und Weihnachtsgottesdienste auf Bibel TV:

04.12., 10:00 Aus dem Salzburger Dom: 2. Advent

04.12., 13:30 Stunde des Höchsten - Sehen und gesehen werden ...

04.12., 17:00 Hour of Power Advent: Wiederherstellung für Anfänger!

11.12., 07:45 ERF Gottesdienst, ev. Margarethenkirche Ewersbach in Dietzhölztal

11.12., 10:00 Live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg: 3. Advent

11.12., 14:00 Stunde des Höchsten: Erwartungsmüde

11.12., 17:00 Hour of Power Advent: Freude für Anfänger!

18.12., 09:15 Stunde des Höchsten (DGS) Schöne Sprache, schwere Sprache ...

18.12., 10:00 Aus dem Würzburger Dom: 4. Advent

18.12., 17:00 Hour of Power Advent: Kraft für Anfänger!

24.12., 06:00 Stunde des Höchsten (DGS) Schöne Sprache, schwere Sprache ...

24.12., 14:00 Hour of Power Weihnachten: Neuanfang!

24.12., 15:00 Live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg: Heiligabend

25.12., 07:45 ERF Feiertagsgottesdienst zum 1. Weihnachtstag

25.12., 09:15 Stunde des Höchsten (DGS) Vorsicht: Zerbrechlich

25.12., 10:00 Gottesdienst live aus dem Berliner Dom: 1. Weihnachtstag

26.12., 10:00 Gottesdienst live aus dem Würzburger Dom: 2. Weihnachtstag

Tägliche Live-Gottesdienste am Morgen: "startklar - mit Gott in den Tag"

Mo.- Fr. 06:30 Heilige Messe aus dem Salzburger Dom

Mo.- Sa. 08:00 Heilige Messe live aus dem Kölner Dom

An Feiertagen kann das Programm von dem Schema abweichen.

Gottesdienste im Livestream von Bibel TV -Zusätzlich zu den Live-Gottesdiensten im Fernsehen überträgt Bibel TV viele weitere Gottesdienste auf seiner Livestream-Plattform www.bibeltv.de/live-gottesdienste/. Viele davon sind nun ebenfalls zeitversetzt abrufbar! Interessierte finden hier ein umfangreiches, tagesaktuelles Angebot der Bibel TV Partnergemeinden aller christlichen Konfessionen. Zu den Partnergemeinden, deren Gottesdienste regelmäßig übertragen werden, gehören der Kölner Dom, der Dom zu Salzburg, der Berliner Dom, Gottesdienst aus Siebenbürgen, sowie das ICF Zürich.

Gespräch & Lebenshilfe

Jeweils Mo.: Bibel TV Das Gespräch

05.12., 21:50 Uhr Zu Gast: Barbara Niehaus

12.12., 18:00 Uhr Jonnes: Gott passt in keine Box - Jonnes erklärt, wie sein Theologiestudium seinen Glauben erweiterte.

12.12., 21:50 Uhr Michael Utsch: Religion ist gefährlich.

19.12., 18:00 Uhr Angela Wiedl: Weihnachten ist das Fest der Liebe- Die Vollblut-Jodlerin Angela Wiedl verrät, wie sie Weihnachten feiert.

19.12., 21:50 Uhr Schwester Bettina Berens: vom Fußballprofi zur Nonne.

Fr., 30.12., 18:00 Uhr Nelli Bangert: kreaTIEF beten - mehr als Bitte und Danke.

Weihnachtliche Events

Mi., 21.12., 20:15 Uhr

24 x Weihnachten neu erleben - das Heiligabend-Erlebnis: Die 2020 Abendshow. Eine Weihnachtsaktion für Glaube und Hoffnung. Deutschland feierte gemeinsam Weihnachten und machte sich auf eine Entdeckungsreise - auf den Spuren der ursprünglichen Bedeutung des Weihnachtsfestes. Denn die Weihnachtsbotschaft ist gerade in krisenhaften Zeiten besonders tröstend: "Fürchtet euch nicht!"

Sa., 24.12., Heiliger Abend, 20:15 Uhr

Weihnachten neu erleben - Weihnachtsmusical, 2021 aus der DM Arena Karlsruhe.

Um was geht es im Leben? Das Projekt "Weihnachten neu erleben" inszenierte in einer multimedialen Weihnachtsshow die Suche nach dem Sinn des Lebens, um zum eigentlichen Kern des Weihnachtsfestes führen: Abseits des aufreibenden Alltags-Wettlaufs zur Ruhe zu kommen und sich auf das Wesentliche des Weihnachtsfestes zu besinnen: Heimat, Zugehörigkeit, Frieden und Nächstenliebe.

Das Weihnachtsmusical erzählt die Geschichte des jungen Ben, der am Weihnachtsabend ein goldenes Ticket erhält, mit dem er in ein geheimnisvolles Museum eintritt. Die Exponate dort werden lebendig, und er findet sich plötzlich mitten in den großen Momenten der Menschheitsgeschichte wieder. Spätestens jetzt ahnt Ben, dass sein Besuch in diesem Museum kein Zufall ist. - Mit Tempo, Tiefgang und Humor inszenieren die Künstlerinnen und Künstler im Wechsel zwischen Bühne und Leinwand die Geschichte von Ben, die an das Gleichnis von dem verlorenen Sohn angelehnt ist. Untermalt wird das multimediale Gesamtkunstwerk von Hits von Queen bis Ed Sheeran.

Talk, Show & Musik

So., 04.12., 2. Advent

14:30 - 16:15 Advents-Mitspielkonzert im Kölner Dom mit den Höhnern, 2022- LIVE

"... und Frieden auf Erden" - unter diesem Motto lädt das Kölner Erzbistum zusammen mit der Kölner Kultband "Die Höhner" Musikbegeisterte jeden Alters zu einem fröhlichen Mitspielkonzert in den Kölner Dom ein. Schon zum 13. Mal erklingen dann altbekannte Adventsklassiker, aber auch kölsches Liedgut aus der Feder der Höhner. Wer nicht vor Ort im Dom dabei sein kann (Anmeldung unter www.erzbistum-koeln.de), der kann vor dem Fernseher mit Gitarre, Flöte, Blechblasinstrument oder mit der eigenen Stimme mitmachen.

Jeweils Mi., 20:15 Uhr: Hoffnungsfest 2021

07.12. Hoffnung, weil ich angenommen bin. Die Theologen Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric nehmen uns mit auf eine Reise hin zu Jesus Christus und zu Gott.

14.12 Hoffnung, weil ich ewig leben darf. Renate Beßlers Kind war sterbenskrank. Im Interview erzählt sie, wie Gott ihr geholfen hat.

28.12 Hoffnung, weil ich erwartet werde.

Jeweils Mi.: Zu Gast bei Sefora Nelson

07.12., 21:15 Uhr: TROTZDEM mit Andi Weiss. Sefora Nelson lädt Gäste ein, die von den prägenden und schweren Momenten ihres Lebens erzählen.

14.12., 21:15 Uhr: Liebe. Um die alles neu machende Kraft der Liebe geht es heute bei Sefora Nelson. Zu Gast ist der christliche Liedermacher Lothar Kosse mit seiner Frau Greti.

21.12., 21:05 Uhr: Sefora Nelson lädt zu einer ganz besonderen Weihnachtsfeier ein.

Fr., 16.12., 22:00 Uhr: "Voll auf Weihnachten" - ein Musik-Weihnachtsspecial mit der Worship Family (1/2)

Fr., 16.12., 22:30 Uhr: Late Light Show - Das moderatoren-Trio Mitch, Tim und Anton stellt ungewöhnliche und inspirierenden Gäste vor, die u.a. über positiven Lifestyle sprechen, und darüber, was Glaube für sie persönlich bedeutet.

Sa., 10.12., 23:15 Uhr: Weihnachtsfest in Amsterdam - Ein musikalisches Weihnachtsfest mitten in Amsterdam, das von der Heilsarmee unterstützt wird.

Klassiker der Filmgeschichte: Das Alte Testament - Immer So., 20:15 Uhr

Die Bibel -LegendäreMonumentalverfilmung des Alten Testaments mit durchgängiger Weltstarbesetzung. Bibel TV zeigt im Oktober fünf von insgesamt 16 Filmen des Gesamtwerks, das zwischen 1994 und 1999 entstand. Im Anschluss wurden noch fünf weitere Episoden aus dem Neuen Testament gedreht.

04.12., 2. Advent Salomon – Teil 1 – USA 1997, mit Ben Cross, Anouk Aimee, Max von Sydow

11.12., 3. Advent Salomon - Teil 2 – USA, 1997, mit Ben Cross, Anouk Aimee, Max von Sydow

18.12., 4. Advent – Jeremia USA 1998, mit Patrick Dempsey, Klaus Maria Brandauer

Bibel TV Spielfilm-Highlights in der Weihnachtszeit

Sa., 03.12., 20:15 Uhr

Christmas Wish - Wenn Wünsche wahr werden - Weihnachtliche Fantasy-Komödie, USA 2007 - Regie: Bert Kish

Es ist kurz vor Weihnachten. Doch anstatt sich auf die Besinnlichkeit der Feiertage freuen zu können, plagt sich Paula (Nicole Eggert) mit einem Haufen unbezahlter Rechnungen herum. Dass sie auch noch keine Geschenke für ihre Kinder hat und ihr Mann ihr auf die Nerven geht, macht den Stress perfekt. Als sie ihre Jugendliebe Nick wiedertrifft, träumt sie davon, wie ihr Leben wohl aussehen würde, hätte sie sich damals für ihn entschieden. Auf wundersame Weise erfüllt sich Paulas Wunsch: Plötzlich ist sie Nicks Frau und lebt ein tolles Luxusleben. Doch ist das wirklich das, was sich ihr Herz wünscht?

Sa., 03.12., 21:45 Uhr

Die Weihnachtskönigin - Kein Like zum Fest - Spielfilm, USA 2019. Ginger Holiday (Leah Pipes) ist eine Social Media Influencerin, die als die "Weihnachtskönigin" bekannt ist. Durch eine Verletzung im Gesicht fühlt sie sich entstellt und hässlich. Sie schämt sich dafür und beschließt, ihren Social-Media Account auf Eis zu legen. Dadurch verliert sie schnell ihre Follower und befürchtet nun, dass ihre wichtigsten Sponsoren abspringen. Ihr Agent Derek (Rob Raco) setzt in der Situation auf eine bekannte PR-Strategie: Um ihre Follower zurückzugewinnen soll Ginger ihre Verlobung mit dem bekannten "Badboy" Beau Bradley (Ryan Kelley) inszenieren...

Sa., 10.12., 20:15 Uhr

Weihnachtsglocken - US-Weihnachtskomödie, 2019

Delia (Raven Goodwin) und Porsha (Dominique Perry) sind beste Freundinnen und kämpfen sich seit Kindertagen gemeinsam als Singlefrauen und durch das Leben. Zur Weihnachtszeit übernimmt ein gutaussehender, sympathischer junger Pastor (Mark Taylor) ihre Kirchengemeinde - und zwischen Delia und Porsha beginnt ein erbitterter Wettstreit um seine Gunst. Die Freundschaft der beiden Frauen steht auf dem Spiel, und Porshas Bruder Donovan (Omar Gooding) versucht, die Dinge wieder ins Lot zu bringen.

Sa., 10.12., 21:45 Uhr

Weihnachten in Wien - Christmas in Vienna - Spielfilm, USA 2019. Mit Sherrod Taylor, Julia Dietze, Samuel Hunt u.a.

Die Feiertage im Alten Europa verbringen, weit weg von Chicago und ihrem untreuen Roy - das klingt für Amy wie eine gute Idee. Kurzentschlossen reist sie zu ihrem Bruder in die Donaumetropole. Dort läuft Amy dem charmanten Wiener Lukas über den Weg, der dringend eine Partnerin für einen Tanzwettbewerb sucht. Dort möchte er sich für die Teilnahme am berühmten Heiligabendball qualifizieren, dem größten gesellschaftlichen Ereignis der Stadt. Amy lässt sich auf die Herausforderung ein - und vielleicht auch für die wahre Liebe?

Sa., 17.12., 20:15 Uhr

Verliebt in Holly: A Christmas Love Story -Romantische Weihnachtskomödie, USA 2020

Holly plant den perfekten Heiratsantrag und will ihren Freund Phil bei einer Schlittenfahrt in den Bergen kurz vor Weihnachten damit überraschen. Doch als dieser ihr mitteilt, dass er wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen ist, ist Holly am Boden zerstört. Trotz dieser schrecklichen Nachricht tritt sie die Fahrt an und verbringt schließlich einen perfekten Tag mit dem charmanten Fahrer Jake... - Mit Jennifer Freeman, Johnny Pacar, Michael Copon, Nikki Leigh, Adam Huss, Shelton Jolivette, Exzinia Scott, Shaylaren Hilton, Michael Deni, Nancy Harding

Sa., 17.12., 21:45 Uhr

Verliebt im Schnee - ein Winter in Colorado - Spielfilm, USA 2020

Die vielbeschäftigte Eventplanerin Chelsea (Lacey Chabert) hat jahrelang hart gearbeitet, um ihre Chefin Trish (Constance Marie) zu beeindrucken. Wenn es allerdings um eine Beförderung geht, wird sie immer wieder übergangen. Da erfährt Chelsea, dass ihr verstorbener Onkel ihr seine Skihütte in den Rocky Mountains vererbt hat. Spontan kündigt Chelsea ihren Job und reist in den kleinen Skiorts Vail, um sich um das Anwesen zu kümmern. Sie engagiert den einheimischen Handwerker Owen (Tyler Hynes), der mit ihrem Onkel befreundet war, um die Hütte zu renovieren. Nach anfänglichen Scharmützeln findet Chelsea Gefallen an dem kernigen Owen. Auch die Ruhe und der Frieden des charmanten Dorfs sagen ihr immer mehr zu. Dann kommt jedoch eine überraschende Nachricht aus der Stadt und Chelsea muss sich fragen, ob sie wirklich die richtige Wahl getroffen hat.

Sa., 24.12, Heilig Abend, 21:45 Uhr

Lucy und der traurige Mann - Spielfilm, USA 2020

Die fünfjährige Lucy leidet an einer schweren Krankheit und muss deshalb ins Krankenhaus. Dort trifft sie einen Kriminellen, dessen Verzweiflung groß ist. Lucy ist überzeugt, dass Gott und seine Liebe den traurigen Mann wieder auf den rechten Weg bringen können. Sie freundet sich mit ihm an und verändert so nicht nur sein Leben.

So., 25.12., 1. Weihnachtstag, 20:15 Uhr

Mrs. Miracle, Teil 1 (Teil 2: 26.12., 21:45 Uhr)

US-Zweiteiler, 2009. Witwer Seth Webster (James van der Beek) liebt seine Zwillinge Judd und Jason, doch ein Kindermädchen zu behalten ist bei den beiden Rabauken unmöglich. Da tritt Emily Merkle (Doris Roberts) in ihr Leben - Mrs. Miracle. Sie hat die Gabe, alles einfach besser zu machen. Plötzlich spielen die Jungs sogar die Engel im Weihnachtsmusical und so verweben sich auf wundersame Weise die Leben der Familie Webster.

Mo., 25.12., 2. Weihnachtstag, 20:15 Uhr

Rettet das Santaland (The Farmer And The Belle) - US-Romanze, 2020 - Mit Corbin Bernsen, John Schneider, Jenn Gotzon, Natasha Bure

Belle ist berühmt als Model und Schauspielerin. Während einer Werbeveranstaltung wird in den Boulevard-Medien bekannt wird, dass ihr Verlobter sie in aller Öffentlichkeit mit anderen Frauen betrogen hat. Sie erfährt das während eines Shootings über eine 10 m große Leinwand. Gedemütigt durch das Benehmen ihres Freundes und zutiefst gekränkt durch die hämischen Kommentare ihrer Follower ergreift sie die Flucht. Belle entschließt sich kurzerhand, in der Vorweihnachtszeit in ihre frühere Heimat zu fahren und dort Abstand von allem zu gewinnen. Eigentlich sollte dort jetzt die Veranstaltung "Santaland" auf einer Farm stattfinden, das für die ganze Gegend große Bedeutung hat. Doch das Event steht auf der Kippe, weil dem Ort die Gelder fehlen. Belle stellt fest, dass der heutige Betreiber ihr einstiger Kindheitsfreund ist. Gemeinsam beschließen sie, Santaland zu retten und Weihnachten auf diese Weise lebendig werden zu lassen.

Sa., 31.12., Altjahresabend, 20:15 Uhr

Church People - USA 2021. Mit Thor Ramsey, Joey Fatone, Stephen Baldwin.

Guy ist Jugendpastor einer Megachurch, in deren Gemeindeleben es sehr modern zugeht und die viel Zulauf hat. Und doch hat Guy das ungute Gefühl, in einer Marketing-Maschine festzustecken, in der das wahre Evangelium weniger zählt als der kurzfristige Erfolg. Als seine Kollegen den kommenden Ostergottesdienst aus Marketingevent inszenieren wollen, sind für Guy ganz klar Grenzen überschritten. Doch dagegen anzugehen ist schwieriger als gedacht, denn Guy ist gleichzeitig damit beschäftigt, ein besserer Vater für seine Tochter zu sein, und seine neue Liebesbeziehung mit der Tochter des leitenden Pastors richtig zu beginnen.

Sa., 31.12., Altjahresabend, 21:55 Uhr

Small Group - Ein Spion im Hauskreis - Spielfilm, USA 2018. Mit Sterling Hurst, Emily Dunlop, Matt Chastain - Regie: Matt Chastain

Scott Cooper ist ein talentierter Dokumentarfilmer. Für ein Projekt soll er über evangelikale Christen berichten. Sein Produzent will daraus eine reißerische Doku machen und zwingt Scott, undercover in eine Gemeinde zu gehen und diese heimlich zu filmen. Scott mietet für sich und seine Familie ein Haus, und taucht wie geplant in das Gemeindeleben ein, um das Vertrauen der Mitglieder zu gewinnen. Seine Frau Mary und er besuchen einen Hauskreis (Small Group). Für die Dokumentation hat er zwei Kameras am Körper, um genügend Material zu sammeln. Aber durch seine Begegnungen mit den Menschen dort kommen ihm Skrupel über sein Tun, und er überdenkt seine bisherige Einstellung zum Glauben.

Weiterführende Links:

Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:

http://www.bibeltv.de/presse

oder in der Bibel TV Presselounge:

https://presse.bibeltv.de/index.php

Über Bibel TV: Bibel TV ist ein multimedial aufgestelltes, an christlichen Werten orientiertes Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Zu seinen Angeboten gehören neben dem 24-stündigen TV-Vollprogramm das Programmheft, eine umfassende Mediathek, verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Außerdem bietet Bibel TV eine Streaming-Plattform für Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit 110 Partner-Gemeinden an: https://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/.

Das Fernsehprogramm von Bibel TV ist im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) über ASTRA sowie in Deutschland über den digitalen Antennenstandard DVBT-T2 HD zu empfangen; außerdem im Web-Stream über https://www.bibeltv.de/livestreams/bibeltv/.

Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.