Die deutsche Free-TV-Premiere des Films läuft am 25. Dezember auf Bibel TV

Hamburg (ots)

Korrigierte Fassung der Meldung vom 15.12.2020 09:15. In der ersten Fassung war leider das Sendedatum falsch. Die Premiere des Films läuft nicht am 26. Dezember sondern am 25. Dezember. Bitte beachten Sie daher das neue Sendedatum.

Der Waise Lapitch (Mile Biljanovic) wächst als Schusterlehrling bei einem boshaften Meister auf. Als dieser ihn wegen eines selbstverschuldeten Fehlers bestrafen will, nimmt Laptich Reißaus. Er möchte fortan die Welt bereisen und anderen Menschen helfen. Auf seiner Reise lernt er das Mädchen Gita (Ena Lilic) kennen und findet in ihr eine Freundin, die ihn von nun an begleitet. Doch auch Gefahren lauern auf dem Weg - und so muss Lapitch viele Abenteuer bestehen.

"Die Abenteuer des kleinen Schuhmachers Lapitch" wurde 2013 nach der Vorlage des 1913 erschienenen gleichnamigen Kinderbuchs von Ivana Brlic-Mazuranics produziert. Der Film ist eine Mischung aus "Emil und die Detektive" und "Pippi Langstrumpf". In Kroatien sahen über 20.000 Menschen den Film bereits am ersten Wochenende, deshalb wird der meistgesehene Kinderfilm Kroatiens bestimmt auch in Deutschland Kinder und Erwachsene fesseln. Der Familienfilm begeistert mit seinen farbenfrohen Bildern und seinem Fokus auf Freundschaft und Freiheit, passend zum Weihnachtsfest.

Der Film "Die Abenteuer des kleinen Schuhmachers Lapitch" läuft am 25. Dezember um 17.00 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf Bibel TV.

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

