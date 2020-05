Bibel TV

US-Kultserie "Eine himmlische Familie" startet am 4. Juni 2020 auf Bibel TV

Serie im Doppelpack: Je zwei Folgen donnerstags ab 20.15 Uhr (Wiederholungen sonntags um 15:00 Uhr)

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Eine neue Serie mit Kultcharakter geht im Juni auf Bibel TV an den Start! Auf "Eine himmlische Familie" mit Geschichten der Familie Camden um den Pfarrer Eric (Stephen Collins), seine Frau Annie (Catherine Hicks) ihre fünf Kinder und Hund Happy dürfen sich die Zuschauer ab 4. Juni 2020, um 20.15 Uhr freuen. Bibel TV zeigt alle 11 Staffeln der erfolgreichen US-Serie zur Primetime im Doppelpack, immer donnerstags ab 20.15 Uhr, sowie als Wiederholung am Sonntag um 15.00 Uhr.

Zu siebt unter einem Dach sind Turbulenzen vorprogrammiert. Im Bemühen, ihre Kinder nach christlichen Werten zu erziehen, stehen Eric und Annie als Eltern täglich vor neuen Herausforderungen. Und auch Geschwisterliebe der Kinder will gelernt sein. Zum Glück ist Vergebung im Hause der Camdens nie weit.

Die zu Herzen gehende Serie von Brenda Hampton zeigt das Alltagsleben in einer christlichen Großfamilie und führt dabei durch alle Stationen des Lebens. Auch mit schwierigen Problemen wie Drogen, Gewalt und Rassismus ist Pfarrer Eric Camden konfrontiert. Den Mitgliedern seiner Gemeinde versucht er so gut wie möglich zu helfen und braucht dabei so manches Mal sogar die Unterstützung seiner Kinder. Zum Glück hat Eric grenzenloses Vertrauen in Gott, der ihm durch jede Krise hilft.

Für das breite Themenspektrum und die Darstellung von Problemen, mit denen junge Leute auf dem Weg ins Erwachsenwerden konfrontiert werden, wurde die Familienserie in den USA mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem wurde sie zwei Mal vom "ASCAP Film and Television Music Award" als "Top TV Series" ausgezeichnet oder wurde mit mehreren "Teen Choice Awards" prämiert.

Durch ihre Rolle als Tochter Mary Camden erlangte die Schauspielerin Jessica Biel internationale Berühmtheit. Jessica Biel spielte in weiteren TV- und Kinoproduktionen und ist als Ehefrau von Sänger Justin Timberlake bekannt.

Weiterführende Links:

Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar: http://www.bibeltv.de/presse

oder in der Bibel TV Presselounge: https://presse.bibeltv.de/index.php

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

http://www.bibeltv.de

Kontakt:

Pressekontakt:



Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

Email: presse@bibeltv.de