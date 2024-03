Andermatt Swiss Alps AG

Das erfolgreiche Restaurant Konzept nooba neu in Andermatt

Das erfolgreiche Restaurant Konzept nooba neu in AndermattWeiterer Meilenstein in der Entwicklung von Andermatt Reuss

Mit nooba kommt ab Dezember 2024 das erfolgreiche pan asian cuisine-Konzept der Two Spice AG aus Zürich nach Andermatt Reuss. An der Furkagasse – der neuen Gastronomie- und Retailzone in Andermatt – eröffnet das beliebte und erfolgreiche Restaurantkonzept mit Standorten in Zürich, Winterthur und Laax ein weiteres nooba-Restaurant mit 94 Sitzplätzen.

*** English version attached ***

Stefan Kern

Stefan Kern Chief Communication Officer Andermatt Swiss Alps AG Bahnhofplatz 3 | 6490 Andermatt

Phone +41 41 874 88 33 I Mobile +41 78 663 29 63 s.kern@andermatt-swissalps.ch