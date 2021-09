Medienmitteilung Andermatt Music Herbst Festival 2021

Andermatt Swiss Alps AG

Einer der weltweit besten Geiger gastiert in Andermatt

Das dreitägige Herbst Festival findet vom 4. bis 6. November in der Andermatt Konzerthalle statt. Den Festivalauftakt macht am Donnerstagabend Maxim Vengerov in Begleitung von der Pianistin Polina Osetinskaya. Weitere musikalische Höhepunkte bieten die Konzerte mit dem Pianisten Giuseppe Guarrera und dem historischen Orchester des Teatro La Fenice aus Venedig mit Dirigent Jonathan Brett.

