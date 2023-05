SV Schweiz veröffentlicht Fortschrittsbericht Nachhaltigkeit 2022 und lanciert neue Kampagne „Wir machen Appetit auf Nachhaltigkeit“

SV Group

Als schweizweit branchenführendes Unternehmen in der Gemeinschaftsgastronomie und im Hotelmanagement engagiert sich SV Schweiz seit vielen Jahren für die Nachhaltigkeit. Die umgesetzten Massnahmen und erreichten Ergebnisse in den Bereichen ökologische und soziale Nachhaltigkeit präsentiert SV in ihrem jährlichen Fortschrittsbericht. Der aktuelle Bericht bezieht sich auf das Jahr 2022 und kann online eingesehen werden. Gleichzeitig zum Bericht lanciert das Unternehmen eine neue Nachhaltigkeitskampagne, die den Gästen Appetit auf noch mehr Nachhaltigkeit machen soll.

Dübendorf, 30. Mai 2023 - Trotz einer weiterhin herausfordernden Marktsituation lässt sich aus dem eben veröffentlichten Fortschrittsbericht Nachhaltigkeit der SV Schweiz erkennen, dass das Unternehmen im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit die bisherigen Werte auch 2022 halten konnte und bei den Massnahmen zahlreiche Fortschritte verzeichnen konnte.

Ein zentraler Aspekt des Fortschrittsberichts ist der wissenschaftliche Ansatz der "Planetary Health Diet", die SV Schweiz als einen wichtigen Hebel zur Förderung einer ausgewogenen und umweltschonenden Ernährung betrachtet. Alle Lebensmittel – pflanzliche wie tierische – sind darin zugelassen, aber auf die richtigen Mengen der Komponenten kommt es an. Das Unternehmen ist bestrebt, sein Angebot langfristig an den Empfehlungen der Planetary Health Diet auszurichten. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung von pflanzlichen, vielfältigen, ausgewogenen und saisonalen Lebensmitteln. Dazu entwickelt das Product Management der SV Group laufend neue vegetarische und vegane Rezepte. Seit 2019 sind 91 solche Menürezepte sowie 50 neue Salatrezepte mit Fokus auf Vollwert-Salate dazugekommen. Um das neue Angebot in den Restaurants erlebbar zu machen, wurden 2022 vier kulinarische Erlebniswochen rund um das Thema Nachhaltigkeit durchgeführt. Mit einem speziellen Fokus auf die Förderung der Gesundheit wurden ausserdem 18 neue zuckerfreie Müesli-Rezepte entwickelt.

Fortschritte im Bereich „Nachhaltige Gebäude“ und „Soziale Nachhaltigkeit“

Als Meilenstein im Hotelbereich berichtet das Unternehmen den Anschluss an das swisstainable Programm. Dieses verpflichtet SV dazu, für all ihre Hotels ein Nachhaltigkeitskonzept sowie ein Schulungsprogramm im Bereich Nachhaltigkeit für alle Mitarbeitenden aufzubauen.

Auch im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit konnte SV zahlreiche Projekte zur Förderung der Arbeitgeberattraktivität, der Weiterentwicklung der Mitarbeitenden sowie der Berufsbildung umsetzen. Als einer der Meilensteine 2022 ist die Einführung der neuen SV Academy Plattform zu erwähnen, die sämtlichen Mitarbeitenden über 100 e-learnings in Deutsch und Französisch zur Verfügung stellt und ein zeitunabhängiges Lernen ermöglicht.

Ambitionierte Ziele und laufende Massnahmen

Mit dem Ausbau der nachhaltigen Ernährung verspricht sich SV künftig auch deutliche Einsparungen beim CO2, was sich in den gesteckten Zielen widerspiegelt:

In Partnerschaft mit WWF Schweiz soll bis Ende 2023 eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen (Scope 1-3) um 17% pro Hauptmahlzeit (ggü. 2018) erreicht werden.

Im August 2022 hat sich die SV der Science Based Targets Initiative angeschlossen. Als Folge daraus wird sich das Unternehmen bis Ende 2023 weitere Klimaziele setzen.

Im Februar dieses Jahres wurde SV ins Swiss Triple Impact Verzeichnis aufgenommen. Im Rahmen dieser Initiative hat sich das Unternehmen neben dem Klimaziel auch Ziele zur Erhöhung des Anteils an Lebensmitteln aus ökologischer, sozialer und ethischer Produktion gesetzt und möchte den Food Waste bis 2030 um 50 % reduzieren (gegenüber 2022).

Im laufenden Jahr plant SV noch weitere Verbesserungen: So entwickelt das Unternehmen aktuell ein Orientierungssystem, mit dem künftig für jedes Menü der Klima-Fussabdruck und ein Gesundheits-Score transparent ausgewiesen werden kann. Im Bereich Compliance wird eine Umsetzung des neuen Lieferkettengesetzes erarbeitet. Und im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit möchte SV unter anderem anhand überarbeiteter Benefits ihre Arbeitgeberattraktivität steigern.

Neue Gästekampagne: Wir machen Appetit auf Nachhaltigkeit

Parallel zur Veröffentlichung des Fortschrittberichts lanciert SV ihre neue Kampagne "Wir machen Appetit auf Nachhaltigkeit". Die Kampagne soll den Gästen aus positive Weise aufzeigen, dass sie mit ihrer Menüwahl einen direkten Einfluss auf die Nachhaltigkeit der SV haben können und dass sie auch bei einer nachhaltigen Ernährung nicht auf Genuss und Geschmack verzichten müssen.

Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit BrinkertLueck Creatives entwickelt und zeigt elf appetitliche Blickfangmotive mit dazu passenden Nachhaltigkeitssprüchen, welche die Gäste immer wieder zum Schmunzeln bringen sollen. Die neuen Motive sind ab sofort in allen SV Restaurants zu sehen.

Über die SV Group

Die SV Group ist eine führende Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. Die Gruppe ist in mehreren Geschäftsfeldern tätig: Restaurants für Unternehmen und Schulen, Hotels mit Eigenmarken sowie mit weiteren renommierten Marken als Franchisenehmerin, öffentliche Restaurants mit innovativen Konzepten sowie gastronomischer Lieferservice und Catering. Die SV Group beschäftigt rund 6’900 Mitarbeitende, davon 4’800 in der Schweiz.

Die SV Group geht auf die 1914 gegründete Non-Profit-Organisation «Schweizer Verband Soldatenwohl» zurück. Else Züblin-Spiller errichtete landesweit Soldatenstuben und servierte dort ausgewogene und preiswerte Verpflegung. Die ideellen Werte der Gründerin werden heute von der SV Stiftung weitergeführt. Diese gemeinnützige Stiftung ist Mehrheitsaktionärin der SV Group und setzt ihre Mittel für Projekte im Bereich der gesunden Ernährung und für das Gemeinwohl ein.

