SV Group lanciert neue Nachhaltigkeitskampagne: Wir machen Appetit auf Nachhaltigkeit

Mit rund 300 Mitarbeitendenrestaurants und Mensen ist die SV Group eines der grössten Gastronomieunternehmen der Schweiz. Seit vielen Jahren engagiert sich SV stark dafür, das Angebot in ihren Restaurants an den Prinzipien der Nachhaltigkeit auszurichten – ohne dabei die Gäste zu bevormunden. Mit der neuen Nachhaltigkeitskampagne «Wir machen Appetit auf Nachhaltigkeit» möchte das Unternehmen nun seine Gäste auf positive und unterhaltsame Weise noch stärker dazu motivieren, sich jeweils für die nachhaltigen Menüs zu entscheiden. Die Kampagne besteht aus 15 Blickfangmotiven, die in Zusammenarbeit mit brinkertlück Creatives entstanden sind und ab sofort als animierte Videos, als 3D-Designs am POS und als Plakatstelen in sämtlichen SV Restaurants anzutreffen sind.

Dübendorf, 30. Mai 2023 - Je umfassender das Verständnis von Nachhaltigkeit wird und je glaubwürdiger man als Unternehmen wirkungsvolle Nachhaltigkeit betreibt, desto anspruchsvoller wird es, den Kunden und Gästen das eigene Engagement nachvollziehbar näher zu bringen, ohne dabei allzu technisch zu werden. Dies gilt vor allem im Personalrestaurant oder in der Schulmensa, wo während der Mittagspause innert kürzester Zeit mehrere Hundert Menüs ausgegeben werden: «Am POS bleiben jeweils nur wenige Sekunden, um die Wahrnehmung der Gäste zu schärfen. Dabei sind es neben unserer Verantwortung für einen nachhaltigen Einkauf in erster Linie die Gäste, die mit ihrer Menüwahl darüber entscheiden, wie nachhaltig unser Unternehmen performt», weiss Dörte Bachmann, Leiterin Nachhaltigkeit bei SV Group.

Seit vielen Jahren engagiert sich die SV Group stark für Nachhaltigkeit und für die in diesem Zusammenhang bedeutsame Gästekommunikation, denn das Unternehmen kann nur so nachhaltig sein, wie die Gäste dabei mitmachen. Für Bachmann zählt dabei vor allem eines: «Man darf die Gäste nicht bevormunden und muss davon wegkommen, bei Nachhaltigkeit einen Verzicht zu implizieren. Nachhaltigkeit soll Spass machen und neue Geschmackserlebnisse bieten. Sie soll als Gewinn wahrgenommen werden.»

Mit der renommierten Creative-Agentur brinkertlück hat SV nun eine neue Kampagne entwickelt, die genau diese Ansprüche erfüllt. «Mit der Kampagne wollten wir auf positive und motivierende Weise auf das wachsende, nachhaltige Angebot der SV aufmerksam machen und aufzeigen, dass die Gäste dabei weder auf Genuss noch auf Geschmack verzichten müssen», so Dennis Lück, Gründer von BrinckertLück Creatives.

Frei nach dem Motto "Wir machen Appetit auf Nachhaltigkeit" präsentiert die Kampagne 15 appetitanregende Blickfangmotive und dazu passende Sprüche, die zum Nachdenken und Schmunzeln anregen. Vor allem zeigen sie aber auf, wie SV in ihren Restaurants eine nachhaltige Ernährung fördert, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gesund ist.

Über die SV Group

Die SV Group ist eine führende Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. Die Gruppe ist in mehreren Geschäftsfeldern tätig: Restaurants für Unternehmen und Schulen, Hotels mit Eigenmarken sowie mit weiteren renommierten Marken als Franchisenehmerin, öffentliche Restaurants mit innovativen Konzepten sowie gastronomischer Lieferservice und Catering. Die SV Group beschäftigt rund 6’900 Mitarbeitende, davon 4’800 in der Schweiz.

Die SV Group geht auf die 1914 gegründete Non-Profit-Organisation «Schweizer Verband Soldatenwohl» zurück. Else Züblin-Spiller errichtete landesweit Soldatenstuben und servierte dort ausgewogene und preiswerte Verpflegung. Die ideellen Werte der Gründerin werden heute von der SV Stiftung weitergeführt. Diese gemeinnützige Stiftung ist Mehrheitsaktionärin der SV Group und setzt ihre Mittel für Projekte im Bereich der gesunden Ernährung und für das Gemeinwohl ein.

