Medienmitteilung: Area Operations ausgebaut und Business Development neu besetzt

Area Operations werden ausgebaut und Business Development neu besetzt

Die Hotels der SV Group verzeichnen seit Monaten eine grosse Nachfrage. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren die Zahl der Hotels sehr dynamisch gewachsen. Alleine in den letzten zwei Jahren wurden in der Schweiz und in Deutschland sechs Häuser eröffnet. Das Portfolio umfasst heute 19 Hotels, weitere acht sind in Bau oder Planung. Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, besetzt SV Group Schlüsselpositionen im Bereich Hotel neu.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Hotels der SV Group sehr dynamisch gewachsen. Alleine in den letzten zwei Jahren wurden in der Schweiz und in Deutschland sechs Häuser eröffnet. Das Portfolio umfasst heute 19 Hotels. Businesshotels, weitere acht sind in Bau oder Planung. Mit ihrem Portfolio aus Extended Stay und Lifestyle liegt das Unternehmen damit im Post-Corona Markt genau richtig. Die Hotels der SV Group vermelden sehr gute und stabile Buchungszahlen.

Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, hat die SV Group wichtige Führungspositionen neu besetzt. Mit einem smarten Mix von Talenten aus eigenen Reihen und Experten, die neu zur SV Group stossen, konnten die Schlüsselpositionen mit erfahrenen Fachleuten besetzt werden.

Schlüsselpositionen mit erfahrenen Fachleuten besetzt

Alex Laukenmann ist seit 2017 bei der SV Group und übernimmt als Director Opening, Operations-Support and Services zusätzlich die zentrale Reservation und das Service Center. Für die Area Operations Franchised Hotels in der Schweiz ist neu Marco Meier verantwortlich, der bisher Director für Design & Construction der SV Group war. Nico Giovanoli ist zum 1. August 2022 als Director Area Operations für die Franchised Hotels von SV Hotel in Deutschland zur SV Group gestossen. Hansjürg Nagy bleibt unverändert Area Operations Manager für den SV eigenen Brand Stay KooooK sowie die Häuser Amaris und La Pergola. Arlett Hoff ist seit Mitte September 2022 als Director Business Development SV Hotel für die strategische Entwicklung der Business Unit verantwortlich.

Kurzbiografien der Talente, die wir in der SV Group neu begrüssen durften

Kurzbiografie Nico Giovanoli

Nico Giovanoli verfügt über umfangreiche Erfahrungen und ausgeprägte Fähigkeiten in Hotel Operations. Er war in verschiedenen führenden Funktionen bei namhaften Hotelgruppen als Manager, Cluster Manager und Area Manager tätig. Zuletzt war er Area Manager South der HR Group, deren Portfolio von Messe- und flughafennahen Businesshotels, über zentral gelegene Stadthotels, bis hin zu Hotels und Resorts in beliebten Ferienregionen reicht. Nico ist gelernter Koch und verfügt über Weiterbildungen im Bereich Finance und Strategie für die Hospitality Branche.

Kurzbiografie Arlett Hoff

Arlett Hoff hat umfangreiche und langjährige Erfahrung in der Beratung und finanzwirtschaftlichen Analyse im Bereich Hotelentwicklung und -investment. Sie hat in den letzten 16 Jahren bei HVS in London erfolgreich Investoren, Betreiber und Entwickler von Serviced Apartments und Hotels in der Expansion auf geographischer und konzeptioneller Ebene beraten und begleitet. Zuletzt hat sie als Director Consulting and Valuation bei HVS Wirtschaftlichkeitsstudien, Bewertungen und strategische Ausrichtungen mit Fokus auf Co-living geleitet. Arlett ist Diplom Kauffrau und verfügt über einen Master in Real Estate Investment and Finance der Henley Business School (University of Reading, UK). Sie ist Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (MRCIS).

Über SV Hotel SV Hotel gehört zur Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe SV Group mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. SV Hotel betreibt als Franchisenehmerin Hotels der Marriott-Marken Courtyard, Residence Inn, Renaissance und Moxy in der Schweiz und in Deutschland. Neu gehört Hyatt Centric mit einem ersten Haus in Hamburg zum Portfolio. Zum Hotelangebot gehören weiter die eigene mehrfach ausgezeichnete Marke Stay KooooK und die Hotels La Pergola in Bern und Amaris in Olten, Schweiz. Die SV Group beschäftigt im DACH Raum rund 6'400 Mitarbeitende. www.sv-hotel.ch/de/ www.sv-group.com Kontakt Salome Ramseier Corporate Communications & Public Affairs SV Group, Memphispark, Wallisellenstrasse 57, CH-8600 Dübendorf 1 mobile +41 79 254 53 12, media@sv-group.ch