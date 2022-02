SV Group

Medienmitteilung: Residence Inn München frisch renoviert

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

SV Group investiert in Extended Stay: Das erste Residence Inn Europas in München wurde zum 10-Jahre Jubiläum renoviert.

Als erste Hotelmanagementgruppe in Europa hat SV Hotel vor 10 Jahren in München ein Hotel der Marke Residence Inn by Marriott eröffnet. Die etablierte Marke gehört im Segment Extended Stay zu den weltweit marktführenden Hotel-Brands. SV Hotel hat den Trend zu Extended Stay früh erkannt und dieses Segment kontinuierlich entwickelt. Anlässlich des 10-Jahre Jubiläums wurde das Haus in München sanft renoviert und präsentiert sich frisch und wohnlich als Zuhause auf Zeit.

Vor 10 Jahren hat SV Hotel gemeinsam mit Marriott International in München das erste Residence Inn Europas eröffnet. Es folgten zwei weitere Standorte in München und Frankfurt. Das erste Residence Inn der Schweiz entsteht derzeit in Genf und wird ebenso von SV Hotel gemanaged werden. Die etablierte Marke gehört im Segment Extended Stay zu den weltweit marktführenden Hotel-Brands. «Wir sehen grosses Marktpotenzial in Hotelkonzepten, die auf längere Aufenthalte ausgerichtet sind», sagt Beat Kuhn, Managing Director von SV Hotel. «Es ist zu erwarten, dass sich das Segment Extended Stay nach Corona noch stärker entwickelt. Die Belegungszahlen während der Pandemie waren in all unseren Häusern dieses Segments deutlich über dem Markt.»

Rundumerneuerung der öffentlichen Bereiche

Entsprechend investiert SV Hotel im Segment Extended Stay, sei es in neue Häuser oder in die soeben abgeschlossene Erneuerung des Residence Inn München City Ost. Mit den Renovationsarbeiten sind in den öffentlichen Bereichen noch mehr unterschiedliche Sitzgelegenheiten geschaffen worden. Gäste suchen sich aus, wo sie sich niederlassen möchten: Sei es in Lounges, auf Sofas und Sesseln oder am grossen Community Table, an dem gearbeitet, gegessen oder gespielt werden kann. Ein Bereich kann durch einen Vorhang optisch und akustisch abgetrennt und beispielsweise für Workshops genutzt werden.

Zuhause auf Zeit

In den Zimmern wurde das Parkett aufgefrischt. Vom Bett und dem Schlafsofa über den filigranen Schreibtisch, den Esstisch und den Stühlen, bis zum Beistelltisch und dem Hocker sind alle Zimmer neu möbliert. Ein runder, weicher Teppich, warmes Licht und die Dekoration sorgen für eine wohnliche Atmosphäre. Die Gäste sollen sich in ihrem Zuhause auf Zeit so wohl fühlen wie in ihren eigenen vier Wänden.

Warme Töne und natürliche Akzente

Das bespoke Design des Residence Inn München City Ost vereint urbanen Charakter und einen spannenden Materialmix. Das harmonische Farbkonzept zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Gebäude - gedeckte, warme Töne und natürliche Akzentfarben. Die Zimmerflure wurden komplett erneuert. Auf den Wandbelägen aus Vinyltapete schlagen Bilderleisten mit lokalen Motiven den Bogen zur Stadt München. Das Beleuchtungskonzept sorgt für eine angenehm wohlige Stimmung. Mit einem speziellen Augenmerk auf natürliche Materialien war es nur konsequent, für den Teppich in den Fluren auf einen cradle-to-cradle zertifizierten Teppich aus ungefärbter Wolle zu setzen.

Bildrechte: SV Group

Über SV Hotel

SV Hotel gehört zur Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe SV Group mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. SV Hotel betreibt als Franchisenehmerin Hotels der Marriott-Marken Courtyard, Residence Inn, Renaissance und Moxy in der Schweiz und in Deutschland. Neu gehört Hyatt Centric mit einem ersten Haus in Hamburg zum Portfolio. Zum Hotelangebot gehören weiter die eigene mehrfach ausgezeichnete Marke Stay KooooK und die Hotels La Pergola in Bern und Amaris in Olten, Schweiz. Die SV Group beschäftigt im DACH Raum rund 6'100 Mitarbeitende.

www.sv-hotel.ch/de/

www.sv-group.com

Über Residence Inn

Residence Inn by Marriott ist mit mehr als 860 Häusern in 17 Ländern und Territorien der weltweite Marktführer im Segment der Unterkünfte für Langzeitaufenthalte. Die Marke bietet geräumige Suiten mit abgetrennten Wohn-, Arbeits- und Schlafbereichen. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen voll ausgestattete Küchen in jeder Suite, Lebensmittel-Lieferservice, 24/7 Grab-and-Go-Märkte und kostenloses Frühstück. Die gemütlichen und einladend gestalteten öffentlichen Bereiche sind in modernem Wohndesign gehalten, so dass sich die Gäste wie zu Hause fühlen können und gleichzeitig die Vorzüge eines gehobenen Hotelaufenthalts genießen können. Weitere Informationen unter residence-inn.marriott.com sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.

Residence Inn nehmen am Bonusprogramm von Marriott International, Marriott Bonvoy, teil. Das Programm bietet Mitgliedern ein außergewöhnliches Portfolio globaler Marken, einzigartige Erlebnisse mit Marriott Bonvoy Moments und unvergleichliche Vorteile; die gesammelten Punkte können gegen einzigartige Prämien wie Gratis-Übernachtungen und -Aufenthalte eingelöst werden. Kostenlose Anmeldung sowie weitere Informationen unter marriottbonvoy.com.