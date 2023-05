Interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa)

Gespa: Jahresrückblick der nationalen Plattform zur Bekämpfung der Manipulation von Sportwettkämpfen

Bern (ots)

Die interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa) hat seit 2019die Funktion der nationalen Plattform zur Bekämpfung der Manipulation von Sportwettkämpfen und ist Meldestelle im Bereich der Wettkampfmanipulation. In Form eines jährlichen Berichts wird ein Überblick über die eingegangenen Meldungen und das Funktionieren der Meldestelle publiziert. Die Gespa hat heute den Bericht zum Jahr 2022 veröffentlicht.

Insgesamt erhielt die Gespa im vergangenen Jahr 67 Verdachtsmeldungen betreffend 57 Wettkämpfe. Die Meldungen gingen gegenüber dem Vorjahr, wo 158 Meldungen zu 138 Wettkämpfen eingingen, in signifikanter Weise zurück.

Für diesen Rückgang kommen verschiedene Ursachen in Frage. Einerseits scheinen die international koordinierten Bemühungen zur Bekämpfung der Wettkampfmanipulation Früchte zu tragen. Andererseits ist die Meldepflicht der Sportorganisationen bei Verdachtsfällen in der Regel daran geknüpft, dass auf den entsprechenden Wettkampf in der Schweiz Wetten angeboten werden. Die Gespa überwacht das zulässige Wettangebot laufend und passt es bei Bedarf an, um den Spielenden sichere und transparente Wetten zu ermöglichen. Der Rückgang der Meldungen spricht damit auch für die Integrität der Sportereignisse, auf die bei den beiden Lotteriegesellschaften gewettet werden kann. Gleichzeitig ist es aber zweifelsohne auch so, dass die Manipulatoren immer neue Wege suchen und finden, um die Detektion von Verdachtsfällen zu erschweren.

Der internationale Austausch findet gestützt auf das entsprechende Abkommen des Europarats ("Magglinger Konvention gegen die Wettkampmanipulation im Sport") statt. Auch 2022 spielte die Gespa dabei eine zentrale Rolle und teilte insgesamt 43 Verdachtsfälle mit ihren ausländischen Partnern - mehr als jede andere nationale Plattform.

Der Jahresrückblick der nationalen Plattform kann auf www.gespa.ch heruntergeladen werden.