Gespa: Jahresrückblick der nationalen Plattform zur Bekämpfung der Manipulation von Sportwettkämpfen

Bern (ots) - Am 1. Januar 2022 übernimmt Jean-Michel Cina das Präsidium der Gespa. Er tritt die Nachfolge von Jean-François Roth an, der seit der Gründung der Gespa (vormals Comlot) im Jahr 2006 im Amt ist. Wegen weiteren auslaufenden Amtszeiten muss sich die Gespa bis Ende des Jahres auch von ihrem Vizepräsidenten und Suchtpräventionsexperten, Bruno Erni, sowie von Rechtsprofessor Jean-Marc Rapp verabschieden. An ...

mehr