MCI Open House wieder in Präsenz

MCI öffnet wieder Türen für Besucher | Samstag, 26. März 2022 von 09.00 bis 14.00 | Vorträge, persönliche Gespräche und Laborführungen zum Kennenlernen

Egal ob Bachelorstudium, Masterstudium oder Weiterbildung, beim Tag der offenen Tür - dem MCI Open House - können sich Studieninteressierte aus erster Hand über ihr Wunsch-Studium informieren. Sie lernen die Lehrenden der Unternehmerischen Hochschule® kennen, können einen Blick in Hörsäle, Seminarräume und Labore werfen und erfahren von Studierenden und Alumni, welche Möglichkeiten nach Studienabschluss bestehen.

Mit Informationen zu Berufspraktika, Auslandsaufenthalten, Sprachkursen und Stipendien- bzw. Fördermöglichkeiten sowie hilfreichen Tipps zur Wohnungssuche ausgerüstet, sind die Open House Besucher/innen fit für ihren Studienstart. Zusätzlich erlauben Vorträge und Labor-Besuche einen unmittelbaren Einblick in den Studienalltag und die Lernumgebung am MCI.

Daniel Obernosterer, Leiter des Departments für Marketing & Communications erklärt: „Wir können es kaum mehr erwarten. Die Organisation des MCI Open House ist auch für uns eines der jährlichen Highlights. Nach der langen coronabedingten Pause freuen wir uns schon sehr auf die (hoffentlich) zahlreichen Besucher/innen.“

Vernetzen in Präsenz – Die Unternehmerische Hochschule® macht es wieder möglich. Am 26. März 2022 haben Interessierte die Möglichkeit, sich nach langer Zeit wieder persönlich direkt vor Ort mit Vertreter/innen aller Studiengänge der Unternehmerischen Hochschule® auszutauschen.

Das MCI-Team zeigt sich begeistert, das Event wieder in Präsenz durchzuführen und lebensnahe Einblicke in ein Studium an der Unternehmerischen Hochschule® zu gewähren.

Datum: 26.03.2022, 09:00 - 14:00 Uhr

Ort: MCI | Die Unternehmerische Hochschule®

Universitätsstraße 15, 6020 Innsbruck, Österreich

Url: https://www.mci.edu/de/studium/erstinfo-und-beratung#openhouse