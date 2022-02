MCI Management Center Innsbruck

MCI: Gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit im Fokus

‚Center for Responsible Management & Social Impact‘ am MCI gegründet | UN Nachhaltigkeitsziele (SDGs) vermehrt in Studienplänen und Projekten verankert

Hochschulen spielen eine wichtige Rolle bei der Erreichung der UN Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Sie bereiten Studierende auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vor und tragen durch Forschung, Wissensvermittlung, Dialog und Transfer zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele von Gesellschaften bei.

Am MCI | Die Unternehmerische Hochschule® werden die Themen Nachhaltigkeit, Verantwortung und Ethik mit hohem Engagement verfolgt. Ziel ist es, sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene einen Beitrag zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit wie dem Klimawandel, dem Umweltschutz, sozialer Ungerechtigkeit etc. zu leisten. Dies erfordert neues Denken von wirtschaftlichen, sozialen sowie technologischen Theorien, Modellen und Praktiken.

NEU: MCI Center for Responsible Management & Social Impact

Zur konzentrierten Unterstützung dieser Agenden wurde nun das „MCI Center for Responsible Management & Social Impact“ gegründet, das als schlagkräftige Koordinationsstelle für die hochschulweiten Initiativen und Aktivitäten im Bereich Verantwortung, Nachhaltigkeit und Ethik fungieren wird. Geleitet von Regina Obexer, versteht sich das Center als Plattform und Hub, um bestehende Aktivitäten zu vernetzen, die systematische Integration von Verantwortung, Nachhaltigkeit und Ethik in die Studiengänge zu unterstützen und Möglichkeiten des Engagements für Studierende zu schaffen.

Unterstützt wird die Arbeit des Zentrums durch Arbeitsgruppen bestehend aus Forschung, Lehre sowie Studierenden und externen Partnern, die als Multiplikatoren und Co-Schaffende fungieren.

Andreas Altmann, MCI Rektor, erklärt: „Die Einrichtung des Centers for Responsible Management & Social Impact ist ein weiterer, wichtiger Schritt in unserem Wirken für gesellschaftliche Verantwortung, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit des Standorts.“

Regina Obexer, Leiterin Center for Responsible Management & Social Impact ergänzt: “Ich freue mich sehr, die wichtigen Agenden des Centers koordinieren zu dürfen. Damit gibt es für die vielfältigen Aktivitäten des MCI in diesen Bereichen eine Drehscheibe, Anlaufstelle und gemeinsame Plattform, die es erleichtert, Synergien zu nutzen und Initiativen gezielt voranzutreiben, und so unsere Wirkung weiter zu stärken.“

