Oberösterreich Tourismus

myOberösterreich: Neue Vorteilswelt für Ausflug und Urlaub

Linz/Oberösterreich (ots)

Digitale Innovationen stärken den Tourismus in Oberösterreich

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche hat sich in den letzten Jahren enorm beschleunigt. „Für den Tourismus in Oberösterreich entstanden eine Reihe neuer digitaler Anwendungen, die sowohl Gästen als auch Gastgebern hilfreiche Unterstützung bieten. Damit beweist der Oberösterreich Tourismus einmal mehr, dass er nachhaltig zu einem innovationsfreundlichen Umfeld für Betriebe beitragen, Impulse geben, Netzwerke stärken und vor allem neue Wege der Zusammenarbeit gehen kann“, ist Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner überzeugt.

Erst kürzlich wurde mit der neuen „myOberösterreich“-App eine digitale Vorteilswelt mit starken Gamification-Elementen umgesetzt, die Nutzer:innen – Einheimischen ebenso wie Urlaubsgästen – als Informations- und Inspirationsquelle für Ausflüge dient. Für den Tourismus ist die App, die in Zusammenarbeit mit dem heimischen Scale-up-Unternehmen hello again entwickelt wurde, gleichzeitig ein wertvolles Tool zur Kundenbindung. In der Betaphase haben 1.500 Nutzer:innen die App getestet und zur Optimierung beigetragen. Nun startet „myOberösterreich“ in den Vollbetrieb.

Punkte sammeln, Prämien einlösen und gewinnen

Nutzer:innen der „myOberösterreich“-App sammeln beim Check-In in der Gastronomie, in Beherbergungs- und Freizeit- und Kulturbetrieben laufend Punkte, mit denen sie Prämien einlösen, an exklusiven Gewinnspielen teilnehmen und sich in spannenden Challenges messen können. Belohnungspunkte gibt es auch, wenn die Erlebnisse in Social Media geteilt oder Freunde in die App eingeladen werden. Gleichzeitig erhalten die Nutzer:innen durch gezieltes Messaging regelmäßig neue Urlaubs- und Freizeittipps. „myOberösterreich richtet sich an Menschen, die gerne und viel in Oberösterreich unterwegs sind, hier Ausflüge unternehmen und Kurzurlaube verbringen, Veranstaltungen besuchen oder die Kulinarik genießen. Sie spricht die spielerische Ader der Nutzer:innen an, um sie für neue Freizeit-Erlebnisse in Oberösterreich zu begeistern. Die App liefert auch wertvolle, vielleicht bisher unbekannte Tipps für Ausflüge und Freizeit-Aktivitäten in Oberösterreich und kann selbst ausgewiesenen Oberösterreich-Kennern immer wieder neue Ideen vorschlagen“, fasst Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus, zusammen.

Durch die Einbindung von Kooperationspartnern aus Tourismus, Kultur, Sport oder Wirtschaft werden zusätzliche Anreize für die Nutzer:innen geschaffen. Damit entsteht eine über den Tourismus hinausgehende Vorteilswelt. So wurden beispielsweise Challenges mit dem Genussland Oberösterreich und dem Festival „Woodstock der Blasmusik“ realisiert, Gutscheine für Gastronomie oder Thermen verlost und Gewinnspiele mit oberösterreichischen Unternehmen wie KTM oder Happy Foto umgesetzt.

hello again ist Innovationsführer im Bereich Kundenbindung

Mit einer für jedes Unternehmen individuell zusammengestellten Lösung revolutioniert hello again aus Leonding den Kundenbindungs-Markt im DACH-Raum. “Wir möchten vor allem regionalen, klein- und mittelständischen Unternehmen ein einfaches und effektives Werkzeug an die Hand geben, damit sie am Markt vorne dabei sind und sich Erfolg sichern können. Durch die Zusammenarbeit mit dem Oberösterreich Tourismus entstand ein Paradebeispiel dafür, wie digitale Innovationen die regionale Kaufkraft und den Standort fördern können”, sagt Franz Tretter, Gründer und CEO von hello again.

Detailinfo zu myOberösterreich: www.ausflugstipps.at/myoberoesterreich.html

Die myOberösterreich App ist kostenlos in den gängigen App-Stores ( Google Play Store, App Store) erhältlich.