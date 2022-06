Wildbiene + Partner AG

BeeKind - Wildbienen Forschungsset für Kinder

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Das neue BeeKind Wildbienen Forschungsset von Wildbiene + Partner eignet sich perfekt für kleine Naturforscher*innen, die die Welt der Wildbienen spielerisch entdecken möchten. Das handliche Entdeckerset für Touren zu den Blüten und Wildbienen ist das ideale Programm für die Sommerferien.

Das "BeeKind - Forschungsset für Kinder" ist ab sofort im Onlineshop erhältlich! Es eignet sich perfekt für kleine Naturforscher*innen, beantwortet deren Fragen zu Wildbienen und entfacht die Begeisterung für die Natur.

Die summende Welt der kleinen Mauerbiene Corni entdecken

Mit dem BeeKind Forschungsset für Kinder sind kleine Entdecker*innen perfekt für eine Forschungstour in der Natur ausgestattet und lernen spielerisch die spannende Welt der Wildbienen und weiterer Insekten kennen.

In einem bedruckten Entdeckerbeutel befindet sich eine liebevoll gestaltete Anleitung, in der die kleine Mauerbiene Corni ihre Welt erklärt. Mit dem Dual Magnifier (Doppellupe mit 5- und 10-facher Vergrösserung) können kleiner Entdecker*innen staunen, was es zwischen Blüten und Nistplätzen alles zu entdecken gibt. Um zu erkennen, welche Wildbienen beobachtet wurden, werden in dem Bienenbooklet “Was fliegt denn da?” häufige Wildbienenarten, die sichim Set enthaltenen Schilfröhrchen einnisten, vorgestellt. Mit der Samenmischung für Wildbienen kann dann noch gemeinsam das passende Nahrungsangebot für die neuen Bewohner gepflanzt werden.

Auf dieser Seite lernen die Kinder Corni online kennen!

Ein faszinierender Blick in die Wunder der Natur, ideal für Kinder ab 5 Jahren.

Anna

Kommunikation

Wildbiene + Partner AG

Heinrichstrasse 267a

CH-8005 Zürich

+41 43 505 10 25

+41 79 368 55 45

www.wildbieneundpartner.ch