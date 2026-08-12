SDBB / CSFO

Épurée, adaptée aux différents publics cibles et multilingue, la nouvelle mouture d'orientation.ch est disponible

Bild-Infos

Download

Berne (ots)

Parallèlement à la mise en ligne des places d'apprentissage à pourvoir pour la rentrée 2027, le CSFO présente la nouvelle mouture de son portail orientation.ch. Entièrement renouvelé, ce dernier propose une navigation adaptée aux différents publics cibles, une recherche améliorée, un chatbot utilisant l'intelligence artificielle, des informations en plusieurs langues et de nombreuses autres nouveautés pour faciliter le choix professionnel, d'études ou de carrière.

La nouvelle mouture d'orientation.ch s'adresse aux trois publics cibles suivants: écolières et écoliers, élèves du secondaire II et adultes. Grâce à des pages spécifiques, les internautes accèdent directement aux informations qui les concernent et à des outils pour les aider à trouver leur voie.

Tous les contenus sont proposés en français, en allemand et en italien. Une partie d'entre eux existent en romanche. Les informations sur le système suisse de formation sont même disponibles en 14 langues.

Recherche améliorée et ajout d'un chatbot

Remaniée en profondeur, la recherche porte sur l'ensemble du portail. Les professions, les formations, les filières d'études et les secteurs d'activité qui intéressent les internautes peuvent être enregistrés dans des listes et comparés.

Un chatbot fournit 24 heures sur 24 des informations sur les professions, les formations ou encore le travail et l'emploi. Il utilise uniquement les données figurant sur orientation.ch, qui sont vérifiées. Si le système détecte une demande nécessitant un accompagnement personnalisé, il renvoie les internautes vers les services cantonaux d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.

Contenus harmonisés et interactifs

Les pages de description des professions ont été harmonisées en français, en allemand et en italien. Elles contiennent des liens directs qui mènent aux offres de formation existantes. Sur les pages de description des professions AFP et CFC, les jeunes peuvent accéder en un clic au questionnaire "Ce métier est-il pour moi?" et aux places d'apprentissage vacantes.

Grâce à une carte interactive, les gymnasiennes et gymnasiens disposent d'une vue d'ensemble des formations proposées par les hautes écoles. Elles et ils peuvent aussi s'informer sur les débouchés possibles, les secteurs d'activité connexes et les filières d'études apparentées. Il est également possible de passer un test d'orientation pour les études.

Bourse suisse des places d'apprentissage

Les écolières et écoliers, leurs parents et le corps enseignant trouvent sur orientation.ch le répertoire officiel de toutes les places d'apprentissage vacantes en Suisse. Ces dernières sont saisies par les cantons, puis mises en ligne.

L'outil "Créer une alerte" s'avère particulièrement utile: les jeunes peuvent s'inscrire pour recevoir une alerte e-mail dès qu'une nouvelle place d'apprentissage correspondant à leurs critères de recherche est publiée sur orientation.ch.

Approche moderne de l'information professionnelle

La nouvelle mouture d'orientation.ch allie modernité et convivialité dans l'accès aux informations sur les professions ainsi que sur les formations initiales et continues. Toutes ces nouveautés aident les jeunes et les adultes à s'orienter plus rapidement et à faire un choix éclairé en matière de formation ou de carrière.

orientation.ch est une prestation fournie par le CSFO sur mandat des cantons (CDIP) et avec le soutien de la Confédération (SEFRI).

Chaque mois, orientation.ch comptabilise plus d'un million de visiteuses et visiteurs, ce qui en fait le portail n° 1 en Suisse dans le domaine de l'orientation. C'est aussi le répertoire le plus complet et le plus à jour pour la recherche des places d'apprentissage vacantes. Toutes les organisations qui ont des places à annoncer sont traitées sur un pied d'égalité.

Informations complémentaires:

orientation.ch

csfo.ch