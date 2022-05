Acer Computer GmbH

next@acer: Acer bringt Premium Convertible Chromebooks auf den Markt

Ahrensburg (ots)

Das Premium Acer Chromebook Spin 714 verfügt über leistungsfähige Intel® Core(TM) Prozessoren der 12. Generation, ein robustes Design und einen schnell aufladbaren, andockbaren USI-Stift

Das Convertible ist mit zwei Auflösungsoptionen erhältlich: WQXGA (2.560x1.600) und WUXGA (1.920x1.200) und bietet dank seines größeren Seitenverhältnisses von 16:10 mehr Bildschirmfläche zum Arbeiten

Das Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H) bietet mit den neuesten AMD Ryzen(TM) 5000 C-Series Prozessoren und AMD Radeon(TM) Grafiken eine außergewöhnlich hohe Leistung.

Acer hat heute neue Chromebooks für Unternehmen, Privatanwender und Familien vorgestellt, die die neuesten Leistungsupdates und ein robustes MIL-STD 810H-Design bieten. Zusätzliche Funktionen helfen Acer Chrome OS-Kunden das Beste aus ihrem Gerät herauszuholen, sodass Nutzer auch von unterwegs bestens unterhalten und produktiv bleiben.

Acer Chromebook Spin 714 - Premium-Technologie, hohe Leistung und flexibles Design

Mit dem Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) und dem Acer Chromebook Enterprise Spin 714 bringt Acer zwei Premium Chromebooks auf den Markt, die sich ideal für den Einsatz von unterwegs eignen. Die Chromebooks sind Intel® Evo(TM) zertifiziert und mit Intel® Core(TM) Prozessoren der 12. Generation (bis zu Core(TM) i7) ausgestattet, was sie um 20 Prozent leistungsfähiger macht als ihre Vorgängergenerationen. Dank ihrer starken Ausstattung können anspruchsvolle Aufgaben wie das Bearbeiten von Videos ganz einfach bewältigt werden. Das neue Chromebook ist jederzeit einsatzbereit: Innerhalb von Sekunden erwacht es aus dem Ruhezustand und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden und bis zu weitere vier Stunden nach einer 30-minütigen Schnellladung.(3)

Der 35,6 cm (14 Zoll) Touchscreen des Chromebooks bietet einen lebendigen 100 Prozent sRGB-Farbraum und ist in zwei Auflösungsoptionen erhältlich: WQXGA (2.560x1.600) und WUXGA (1.920x1.200). Beide Varianten sind optional mit ein Corning® Gorilla® Glas erhältlich, das Flecken und geruchsverursachende Bakterien abweist.(6) Das größere Seitenverhältnis von 16:10 bietet Studierenden und Fachleuten zusätzliche Bildschirmfläche zum Skizzieren, zum Notieren und den schnellen Zugriff auf Anwendungen. Ein USI-Stift, mit 4.096 Druckstufen ermöglicht Nutzern eine noch einfachere Bedienung des Geräts.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Komfortfunktionen

Optimiert für Videokonferenzen, verfügt das Acer Chromebook Spin 714 über eine Full HD-MIPI-Webcam mit temporaler Rauschunterdrückungstechnologie und ein Dual-Mikrofon-Array. Dank DTS® Audio und Smart Amplifier liefern die beiden nach oben gerichteten Lautsprecher einen hochwertigen und verzerrungsfreien Klang für ein angenehmes Sounderlebnis. Das Chromebook Spin 714 verfügt über zahlreiche Konnektivitäts- und Komfortfunktionen, darunter Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oder eine hintergrundbeleuchtete Tastatur. Eine Reihe von Anschlüssen wie ein HDMI-Anschluss und zwei vollwertige USB-Type C-Anschlüsse mit Thunderbolt(TM) vervollständigen das Paket und machen das Chromebook zu einem echten Allrounder. Durch den optionalen Fingerabdruckleser wird Nutzern eine schnelle und sichere Benutzeranmeldung ermöglicht.(4)

Das Premium- und Convertible-Design des Acer Chromebook Spin 714 hilft Nutzern, die Vorteile seiner vielen Funktionen zu nutzen. Das schlanke Aluminium-Gehäuse ist nach US-Militärstandard (MIL-STD 810H)(1,2) zertifiziert, um es vor Dellen und Stürzen zu schützen. Dank der 360-Grad-Scharnieren kann das Chromebook in verschiedene Arbeitsmodi umgewandelt werden und so ganz flexibel den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden.

Acer Chromebook 514 mit neuen AMD Ryzen 5000 C-Series Prozessoren

Mit den neuesten AMD Ryzen(TM) 5000 C-Series Prozessoren, die auf AMDs "Zen 3" Architektur basieren, macht das neue Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H) Multitasking zum Kinderspiel. Von der Arbeit an Finanzen bis hin zur Nutzung der neuesten Apps - das neue Acer Chromebook Spin 514 ist für alles gerüstet. Die AMD Radeon(TM) -Grafik sorgt für eine flüssige Darstellung beim Spielen von Cloud-Games und beim Streaming der neuesten Inhalte. Dank Corning® Gorilla® Glass ist das 35,6 (14 Zoll) Full HD Multitouch IPS-Display des Chromebooks jederzeit vor Kratzern und Dellen geschützt. Der lebendige 100 Prozent sRGB-Farbraums(5) und die ultraschmalen 6,1 mm (0,24 Zoll) Seitenränder des Displays lassen die Farben des Displays noch kräftiger und realitätsnaher erscheinen.

Mit der Full HD-Webcam des Acer Chromebook Spin 514 und der Technologie zur Reduzierung von Streulicht erleben Hybridarbeiter und Studierende hervorragende Videoaufnahmen bei Telefonkonferenzen und Online-Kursen. Zwei Mikrofone und zwei nach oben gerichtete Lautsprecher vervollständigen das Paket. Eine integrierte Kameraabdeckung schützt die Privatsphäre, wenn Anrufe oder der Unterricht beendet sind.

Die Widerstandsfähigkeit nach MIL-STD 810H(1,2) in Verbindung mit den Aluminiumabdeckungen an der Ober- und Unterseite des Chromebooks bieten den Schutz, den sie brauchen, um das Gerät überall dort zu nutzen, wo sie arbeiten, unterrichten oder unterhalten werden wollen. Das flexible Design des Chromebook Spin 514 verfügt über ein 360-Grad-Scharnier, das es ermöglicht, das Touchscreen-Display in vier verschiedenen Modi zu nutzen: Der Display-Modus für Präsentationen, der Tablet-Modus zum Serienschauen, der Clamshell-Modus für die Tastatureingabe und der Zelt-Modus, mit dem Nutzer auch in engen Räumen ganz bequem arbeiten können. Mit einer Akkulaufzeit von 10 Stunden(3) können Nutzer in allen Modi auch unterwegs produktiv arbeiten.

Das neue Acer Chromebook Spin 514 ist mit zahlreichen funktionalen Features ausgestattet, darunter schnelles Wi-Fi 6, das zuverlässige Leistung und Konnektivität bietet, sowie zwei USB Gen 2 Type-C-Anschlüsse und einem optionalen HDMI-Anschluss für die Verbindung mit Peripheriegeräten, das Aufladen von Geräten und die Datenübertragung. Die Navigation erfolgt reibungslos und präzise über das robuste Touchpad aus Corning® Gorilla® Glass, und die optional beleuchtete Tastatur steigert die Produktivität auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Acer Chromebook Enterprise 714 und Acer Chromebook Enterprise Spin 514

Für Unternehmensanwender bietet das Acer Chromebook Enterprise Spin 714 die Business-Funktionen von Chrome OS, um Mitarbeitenden ein modernes Chromebook zu bieten, das schnell bleibt, über integrierte Sicherheit verfügt, sofort einsatzbereit ist und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Acer Chromebook-Geräte befreien die IT-Abteilung von alltäglichen Verwaltungsaufgaben und bieten einen sicheren Zugriff auf Daten und Apps für Mitarbeiter in der Cloud.

Unterstützung für Chrome OS und Apps

Acer Chromebooks nutzen Chrome OS, um schnelle Startzeiten, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und eine längere Akkulaufzeit zu bieten. Sie unterstützen webbasierte Apps und Apps auf Google Play, sodass Nutzer Zugang zu allen Anwendungen haben, die sie für Produktivität, Schule, Kreativität und mehr benötigen.

Preise und Verfügbarkeit DE/AT

Das Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 799 EUR verfügbar.

Das Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H) ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 599 EUR verfügbar.

Preise und Verfügbarkeit CH

Das Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 999 CHF verfügbar.

Das Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H) ist voraussichtlich ab Q3 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 599 CHF verfügbar.

(1) Getestet von qualifizierten Drittlabors für bestimmte Testverfahren gemäß MIL-STD 810G (Okt. 2008) für Umgebungsbedingungen, die hohe und niedrige Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen, mechanische Stöße bei Tropfen, Regen, Staub und Sand umfassen. MIL-STD 810G/H ist ein Testprotokoll, das unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wird und keine Garantie für die zukünftige Leistung in allen Situationen bietet.

(2) Sand- und Staubtests basieren auf MIL-STD 810F.

(3) Die Batterielebensdauer kann je nach Nutzung variieren. Die tatsächliche Batterielebensdauer hängt von den Produktspezifikationen, den Computereinstellungen und den gestarteten Anwendungen oder Funktionen ab. Die maximale Kapazität aller Batterien nimmt mit der Zeit und der Nutzung ab. Basierend auf Google power_LoadTest. ( http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing).

(4) MIL-STD 810G/H ist ein Testprotokoll, das unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wird und keine Garantie für die zukünftige Leistung in allen Situationen bietet. Versuchen Sie nicht, diese Tests zu simulieren, da Schäden, die daraus resultieren, nicht durch die Standardgarantie von Acer abgedeckt sind.

(5) Die Spezifikationen können je nach Region und Modell variieren. 100 Prozent sRGB und 45 Prozent NTSC Optionen verfügbar. HDMI bei ausgewählten Modellen.

(6) Alle antimikrobiellen Lösungen, einschließlich des antimikrobiellen Corning® Gorilla® Glass und der antimikrobiellen Silberionen-Technologie, erheben nicht den Anspruch, den Benutzer zu schützen oder einen direkten oder impliziten gesundheitlichen Nutzen zu bieten.