Schweizerische Herzstiftung / Fondation Suisse de Cardiologie / Fondazione Svizzera di Cardiologia

Podcast "Herzfrequenz" - 4. Staffel zum Reisen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung

Bern (ots)

In der 4. Staffel des Podcast "Herzfrequenz" der Schweizerischen Herzstiftung beantwortet der Kardiologe und Reiseexperte Dr. Rupprecht Wick Fragen rund um das Reisen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die neuen Folgen sind ab sofort auf www.swissheart.ch/podcast-4 abrufbar.

Wir alle reisen gern und schätzen Ferien in einer anderen Umgebung - das ganze Jahr über. Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Krankheit bilden in dieser Beziehung keine Ausnahme. Die meisten Feriendestinationen sind grundsätzlich auch für diese Personen möglich. Doch es gilt, ein paar Punkte zu berücksichtigen. Voraussetzung, um eine Reise überhaupt antreten zu können, ist eine stabile Krankheitssituation. Die Reise selbst - insbesondere, wenn mit dem Flugzeug - kann körperlich und psychisch anstrengend sein. Vor Ort stellt vielleicht das Klima oder das lokale Essen eine Herausforderung dar. Und schliesslich gilt es abzuklären, welche Behandlungsmöglichkeiten im Notfall der Ferienort zu bieten hat. In der 4. Staffel des Podcast "Herzfrequenz" der Schweizerischen Herzstiftung geht der Kardiologe und Reiseexperte Dr. Rupprecht Wick auf diese Punkte ein und gibt Ratschläge, damit die Reise trotz Herzproblemen ein entspanntes und genussvolles Erlebnis werden kann.

Wo die Folgen abrufbar sind

Die 4. Staffel der Podcast-Serie "Herzfrequenz" zum Thema Reisen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung ist im Auftrag der Schweizerischen Herzstiftung mit Franziska Engelhardt von der Podcastschmiede produziert worden. Sie ist zusammen mit den drei ersten Staffeln zum Thema Herzinfarkt, Hirnschlag sowie Lebensrettung auf der Webseite der Schweizerischen Herzstiftung unter www.swissheart.ch/podcast-4 zu finden oder auf den gängigen Audio-Plattformen wie Spotify oder Apple-Podcast. Die neue Staffel erscheint erstmals auch auf Französisch.

Hinweis für Medienschaffende

Bilder und Text sind unter www.swissheart.ch/medien abrufbar.

Besuchen Sie uns auf:

www.facebook.com/schweizerischeherzstiftung

www.instagram.com/herzstiftung_ch

www.youtube.com/herzstiftung

www.twitter.com/herzstiftungCH