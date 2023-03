Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich

Medienmitteilung und Medieneinladun: Rotkreuz-Aktion "2xWeihnachten"

60 Tonnen Geschenke für Menschen im Kanton Zürich

Zürich (ots)

Fünf grosse Lastwagen mit Anhänger brachten gestern und heute über 60 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel aus der Aktion "2 x Weihnachten" nach Kemptthal. Nächste Woche werden die gespendeten Geschenke umsortiert und verteilt.

Für die jährliche Aktion "2xWeihnachten" des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) spendete die Bevölkerung über die Weihnachtszeit rund 54'050 Geschenke. 60 Tonnen davon verteilt das Zürcher Rote Kreuz ab Montag, 3. April 2023 in Kemptthal an über 60 soziale Institutionen im Kanton.

Die gespendeten Produkte werden in der Lagerhalle von Givaudan sortiert. Das Unternehmen hat die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt. Rund zwei Dutzend Freiwillige sorgen diese und kommende Woche dafür, dass die Ware bedarfsgerecht bereitgestellt wird. Die sozialen Organisationen holen die Ware an der Rampe ab und verteilen die vielfältigen und hilfreichen Geschenke später weiter an bedürftige Familien, Kinder und Erwachsene im Kanton Zürich.

Medieneinladung

Die Medien sind eingeladen, die Verteilaktion am Montag, 3. April 2023 von 10 bis 12 Uhr zu besuchen. An diesem Tag holen die ersten Organisationen ihre Ware ab. Vor Ort sind Verantwortliche und Freiwillige des Zürcher Roten Kreuzes. Viele von ihnen helfen seit Jahren bei der Verteilaktion mit. Medienanmeldungen bitte an: anita.ruchti@srk-zuerich.ch.

"2 x Weihnachten" unterstützt seit 1997 Menschen in bedrängten Lebenslagen und ist eine gemeinsame Aktion vom SRK, der Post, der SRG und Coop.

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Zürich ist Teil der weltumfassenden Rotkreuz-Bewegung und unterstützt regional mit Beratung, Bildung und bedürfnisgerechter Hilfe unkompliziert und unparteiisch im ganzen Kanton Zürich. Das Rote Kreuz Zürich setzt sich für die Würde, die soziale Integration und die Gesundheit der Menschen vor Ort ein. Das Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation und Selbstbestimmtheit in allen Lebensphasen für verletzliche oder in Not geratene Menschen. Über 2'500 Freiwillige und rund 120 Mitarbeitende engagieren sich in den Bereichen Bildung, Unterstützung im Alltag und Integration. Die unabhängige Hilfsorganisation finanziert sich durch Spenden und Mitgliederbeiträge, Leistungsaufträge sowie Erträgen aus Dienstleistungen und Projekten.