Einladung zum ersten Nanny-Kongress in Winterthur

Vor 10 Jahren lancierte das Zürcher Rote Kreuz den Nanny-Lehrgang SRK Kanton Zürich. Zum Jubiläum lädt das SRK-Bildungszentrum in Winterthur am Samstag, 11. Januar Nannys und alle Interessierten zum ersten Nanny-Kongress.

Die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich hat im September 2019 die Studie «Babyboom - Nannyboom» zum Nanny-Markt in Zürich publiziert und wird ein Kurzreferat halten. Programmpunkt ist zudem das Referat «Frühe Förderung als Prävention - für einen guten Start ins Leben» von Prof. Dr. Martin Hafen der Hochschule Luzern. Den Besucherinnen und Besuchern steht einer von vier thematischen Workshops offen. Marktstände von mehreren Organisationen - von Vermittlungen bis zum Nanny-Verein - ergänzen das Programm. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für das Thema externe Kinderbetreuung interessieren - an Nannys, Eltern und Fachpersonen.

Medien sind herzlich eingeladen, sich am Nanny-Kongress am Samstag, 11. Januar von 13 bis 16.30 Uhr zu Themen rund um die Kindererziehung und Nanny zu informieren. Den Medien stehen am Anlass Experten, Dozentinnen oder Nannys für Interviews zur Verfügung - sei es über das Berufsbild, den Alltag als Nanny oder den Stellenwert des SRK-Lehrgangs für Eltern und Nannys.

Nanny-Lehrgang

Der achttägige Lehrgang Nanny SRK Kanton Zürich richtet sich an Personen, die sich auf einen beruflichen Einstieg im Bereich der Kinderbetreuung in der Familie vorbereiten möchten. Neben Themen der kindlichen Entwicklung oder zum Beispiel der Tagesgestaltung sind arbeitsrechtliche Grundlagen und die besondere Rolle der Nanny als Arbeitnehmerin und gleichzeitig Bezugsperson der Kinder wichtige Inhalte.

Infos zum Nanny-Kongress: https://www.srk-zuerich.ch/nanny-kongress-2020

Zur Studie «Babyboom - Nannyboom»: https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/publikationen/erwerbsarbeit/baby-boom---nanny-boom-.html

Kontakt:

Anmeldungen: bildungszentrum@srk-zuerich.ch

Kontaktperson für Medien: Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) Kanton

Zürich, Pascale Stadlin, 044 388 25 25,

pascale.stadlin@srk-zuerich.ch

Veranstaltungsort: Bildungszentrum SRK Kanton Zürich, Zürcherstrasse

12, 8400 Winterthur