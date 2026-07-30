Volkswagen / AMAG Import AG

Avec plus de 330'000 km parcourus, l'ID.3 conserve encore 86% de sa capacité de batterie

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Cham (ots)

Une utilisation à long terme impressionnante qui démontre la performance et la qualité des batteries modernes des véhicules électriques: après avoir parcouru plus de 331'000 kilomètres en cinq ans, la batterie d'une ID.3 Pro S affiche toujours une capacité de 86%. Cette valeur est supérieure aux 70% garantis par Volkswagen après 160'000 kilomètres ou huit ans. Le véhicule est conduit par Nicolas Follonier, directeur des ventes chez Jenny Systems, une entreprise familiale spécialisée dans les portes d'entrée et les portes de garage. Depuis cinq ans, il utilise l'ID.3 entièrement électrique de manière intensive dans son quotidien professionnel, parcourant en moyenne environ 300 kilomètres par jour de travail, soit environ 66'000 kilomètres par an.

Nettement au-dessus de la promesse de garantie de Volkswagen

L'état de la batterie de 77 kWh est particulièrement remarquable: avec 86%, la capacité restante est nettement supérieure à la promesse de garantie de Volkswagen. En effet, la marque prévoit qu'après huit ans ou 160'000 kilomètres, la batterie ait encore au moins 70% de sa capacité d'origine. Le certificat de test montre également que plus de 75'000 kilowattheures ont été chargés au total, dont moins de 1,7% par courant continu sur des bornes de recharge rapide, la grande majorité de la charge ayant été effectuée par courant alternatif au travail ou à domicile. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles la batterie est en si bon état.

L'utilisation à long terme montre donc que même avec un kilométrage très élevé et une utilisation intensive, la batterie reste fiable et performante.

L'électromobilité à l'épreuve du quotidien

Au quotidien, Nicolas Follonier parcourt en moyenne près de 300 kilomètres par jour de travail avec l'ID.3, soit environ 66'000 kilomètres par an. La distance de 331'013 kilomètres parcourue à ce jour correspond à plus de huit tours de la terre ou à environ 1100 trajets entre Saint-Gall et Lausanne. Malgré ces sollicitations exceptionnelles, la batterie conserve une puissance et une capacité élevées. Pour Nicolas Follonier, le choix de l'ID.3 était à la fois une décision écologique et économique. Outre sa grande praticité au quotidien, il profite notamment de coûts d'exploitation nettement inférieurs. "Avant, mes frais de carburant s'élevaient à environ 900 francs par mois", explique-t-il. Aujourd'hui, l'installation solaire du siège de l'entreprise lui permet de recharger gratuitement une grande partie de ses besoins en électricité.

L'expérience acquise lors d'une utilisation à long terme conforte Nicolas Follonier dans sa conviction: "On préserve l'environnement, on économise de l'argent et, en plus, on éprouve encore plus de plaisir au volant - je n'ai aucune envie de revenir à un moteur à combustion."

Son objectif est ambitieux: il veut continuer à conduire son 'ID.3 tant que la batterie le permet. La prochaine étape à franchir est déjà définie: un demi-million de kilomètres.