Clientis AG

Personelle Wechsel in der Geschäftsleitung der Clientis AG

Bern

Der Verwaltungsrat der Clientis AG hat Matthias Liechti (45) per Mitte November 2021 zum neuen CEO gewählt. Matthias Liechti ist Mitglied der Geschäftsleitung der Clientis AG, in der er aktuell die Position des COO verantwortet. Er folgt auf Andreas Buri (64), der nach mehr als 7 Jahren an der Spitze der Bank Ende Jahr ordentlich in Pension geht. Unter seiner Führung hat sich die Clientis AG in den letzten Jahren als professionelles Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für Regionalbanken wirtschaftlich sowie mit zahlreichen, kundennahen Innovationen positiv entwickelt.

Der Verwaltungsrat der Clientis AG konnte für die Nachfolge der Bankleitung eine kompetente, erfahrene und ausgewiesene interne Führungsperson nominieren. Matthias Liechti arbeitet seit März 2018 bei der Clientis AG. Von 2013 bis 2018 war er Geschäftsleitungsmitglied bei der Swisscom Banking Provider AG. Zuvor war er vier Jahre in verschiedenen Funktionen bei der Entris Banking AG tätig. Von 2005 bis 2009 war er Mitglied der Geschäftsleitung bei einer Regionalbank.

Matthias Liechti verfügt über einen Abschluss als lic. oec. HSG mit Schwerpunkt Bankwirtschaft. In den letzten Jahren absolvierte er zudem diverse Weiterbildungen.

Die Nachfolge von Matthias Liechti als COO in der Geschäftsleitung der Clientis AG wird Kurt Wyss (54) antreten. Kurt Wyss arbeitet seit Mai 2019 als Teamleiter "IT Banksysteme" bei der Clientis AG. Er implementierte mit seinem Team in den letzten zwei Jahren erfolgreich zahlreiche Projekte in der Clientis Gruppe. Vor seinem Eintritt in die Clientis AG zeichnete Kurt Wyss mehrere Jahre bei der Swisscom und der Entris Banking AG als Senior Projektmanager für Grossprojekte verantwortlich.

Dynamische Entwicklung seit 2014

Matthias Liechti übernimmt die Leitung der Clientis AG per Mitte November 2021 von Andreas Buri, welcher der Geschäftsleitung seit Juni 2014 vorsteht. In seiner Amtszeit wurden diverse strategische Massnahmen erfolgreich initiiert. So wurden 2017 im Zusammenhang mit dem Wechsel des IT-Providers zu Inventx AG sieben zusätzliche Regionalbanken für Dienstleistungen akquiriert. Trotz den bekannten grossen Herausforderungen für Retailbanken entwickelte sich die Clientis Gruppe in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr positiv.

Die Clientis AG rückte spürbar näher zu den Kunden. Mit innovativen und kundenfreundlichen Angeboten setzte das Unternehmen für ihre 23 Plattformbanken und deren Endkunden neue, bedeutende Akzente. Mit einem komplett überarbeiteten Geschäfts- und Plattformmodell wird die Clientis AG ab 2022 mit ihrer Service Plattform aus der Cloud zusätzliche Vertriebskanäle modular für ihre Kunden erschliessen.

"Die Clientis AG hat sich als professionelles Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für Regionalbanken in der Schweiz hervorragend etabliert und zeichnet sich durch Stabilität, Kundennähe, hohe Qualität sowie eine transparente Preispolitik aus", sagt Verwaltungsratspräsident Christian Heydecker und dankt Andreas Buri für sein grosses und erfolgreiches Engagement. Andreas Buri wird nach der Übergabe an Matthias Liechti Ende Dezember 2021 ordentlich in Pension gehen.

Die Clientis Gruppe

Clientis vereint eine Gruppe eigenständiger Schweizer Regionalbanken unter einem starken Dach. Kerngeschäfte sind Hypothekarfinanzierungen, die grösstenteils durch Spareinlagen finanziert werden, sowie Zahlen, Anlegen und Vorsorgen. Hauptkundengruppen sind Privatpersonen, KMU und Institutionen. Die Banken sind mit der jeweiligen Rechtsform und den Organen vor Ort selbstständig. Über die Clientis AG arbeiten sie in mehreren Bereichen zusammen, u.a. in der Refinanzierung, IT- und Operationsdienstleistungen, Innovation, Marketing & Kommunikation und Compliance. Die Clientis Banken sind die Aktionäre der Clientis AG.

