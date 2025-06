HUBLOT SA

DER COUNTDOWN LÄUFT: IN ZWEI WOCHEN STARTET HUBLOT DIE UHR FÜR DIE UEFA WOMEN'S EURO 2025™

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire)

IN DIESEM SOMMER KOMMT DER FUSSBALL IN DIE SCHWEIZ – MIT DER UEFA WOMEN'S EURO 2025™. HUBLOT, DIE FÜHRENDE UHRENMARKE IM FUSSBALL, WIRD ALS OFFIZIELLER ZEITNEHMER

JEDE MINUTE DES TURNIERS ERFASSEN

Nur noch zwei Wochen! Am Mittwoch, dem 2. Juli, beginnt die UEFA Women's EURO 2025™, und Hublot wird dabei sein, um jede Minute dieses Ereignisses zu messen. Das Turnier wird zwischen 16 Teams in acht Stadien in der Schweiz ausgetragen, dem Heimatland der Marke. Hublot, die erste Schweizer Luxusuhrenmarke im Fußball, wird dabei als offizieller Zeitnehmer fungieren – wie schon vor drei Jahren, als England die UEFA Women's EURO ausrichtete.

Hublot wird während des gesamten Turniers stark präsent sein, mit Bildschirm-Grafiken für das Fernsehpublikum und natürlich mit der legendären Schiedsrichtertafel in Form der Big Bang, mit der der vierte Offizielle am Spielfeldrand Auswechselungen und Verlängerungen anzeigt. Das berühmte schwarzweiße Logo von Hublot wird während der Spiele auf den LED-Bildschirmen rund um das Spielfeld und auf den Großbildschirmen in den Austragungsstadien zu sehen sein.

Die Offiziellen werden an den Spieltagen die Hublot Big Bang e Gen3 tragen, eine hochmoderne Smartwatch, die exklusiv für Schiedsrichter und ihre Assistenten entwickelt wurde. Diese Uhr ist mit Funktionen ausgestattet, die die Offiziellen unterstützen, etwa bei der Überwachung der gelben Karten und etwaigen Nachspielzeiten.

Auch zahlreiche Spielerinnen, Trainer und Experten werden während des Turniers mit Uhren aus der Kollektion von Hublot zu sehen sein. Dazu werden auch die glanzvollen, farbenfrohen und innovativen Neuheiten zählen, die im April auf der Watches and Wonders 2025 in Genf vorgestellt wurden, um das 20-jährige Jubiläum der Big Bang zu feiern, der bahnbrechenden Luxus-Sportuhr von Hublot.

Darüber hinaus freut sich Hublot, bekanntgeben zu können, dass bei der UEFA Women's EURO in diesem Sommer gleich zwei Größen des Damenfußballs antreten werden, die zu den Freundinnen der Marke zählen. Die erste ist Ada Hegerberg: Hublot arbeitet schon seit 2019 mit der norwegischen Legende zusammen, die als erste Spielerin mit dem Ballon d'Or Féminin für die „Weltfußballerin des Jahres" ausgezeichnet wurde und in der UEFA Women's Champions League™ den Tor-Rekord hält.

Und in diesem Jahr kann Hublot mit der spanischen Starspielerin Aitana Bonmatí eine weitere Ausnahme-Athletin in der Hublot-Familie willkommen heißen. Mit nur 27 Jahren gilt Aitana schon als eine der besten Fußballerinnen aller Zeiten. Im Lauf ihrer ereignisreichen Karriere hat die Mittelfeldspielerin der FC Barcelona Fémini bereits unzählige Klubtrophäen und individuelle Auszeichnungen errungen, darunter zweimal in Folge den Ballon d'Or (2023 und 2024). Sie hat dazu beigetragen, die spanische Frauen-Nationalmannschaft zu einer der besten weltweit zu machen. Bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ führte Aitana Bonmatí Spanien vor einer Rekordkulisse zum ersten FIFA-Weltmeistertitel und wurde als beste Spielerin mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet. Bei der UEFA Women's EURO in diesem Sommer zählen die Spanierinnen mit Aitana Bonmatí zu den Favoritinnen und hoffen, den Pokal in die Höhe stemmen zu können.

In der Hublot-Sommerkampagne, die dieses Turnier feiert, werden Ada Hegerberg und Aitana Bonmatí Modelle aus der farbenprächtigen Kollektion Big Bang One Click Joyful präsentieren. Ada wird die One Click Joyful Steel Pink tragen, ein 33-mm-Modell aus Edelstahl mit einem Armband aus weißem, pinkfarben unterfüttertem Kautschuk und einer mit 36 pinkfarbenen Saphiren besetzten Lünette. Aitana wiederum wird die One Click Joyful Steel Orange zeigen, eine Variante derselben Uhr, bei der das weiße Kautschukarmband orangefarben unterfüttert und die Lünette mit 36 orangefarbenen Saphiren geschmückt ist.

Hublot kann auf eine lange Geschichte im Fußball zurückblicken. Im Jahr 2006 schloss die Marke eine Partnerschaft mit der Schweizer Fußballnationalmannschaft und investierte damit als erster Schweizer Luxusuhrenhersteller in den beliebtesten Sport der Welt. Daraus entwickelte sich schnell eine engere Beziehung zu dieser Sportart, und Hublot wurde offizieller Zeitnehmer der UEFA EURO 2008™ und 2010 offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™.

Seither hat Hublot alle großen internationalen Fußballturniere der Männer als Zeitnehmer begleitet, darunter auch UEFA-Wettbewerbe wie die UEFA Champions League™ und die englische Premier League™, die meistgesehene Sportliga der Welt. Im Jahr 2023 wurde die Marke offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland und unterstrich damit ihr Engagement für die Förderung des Frauenfußballs. Zu den Markenbotschaftern von Hublot zählen auch Fußballstars, darunter der FIFA-Weltmeister Kylian Mbappé.

Die UEFA Women's EURO 2025™ beginnt am 2. Juli in Basel mit dem Spiel des Gastgebers Schweiz gegen den zweimaligen Gewinner Norwegen. Hublot wird bei allen 31 Spielen des Turniers die Zeit messen, einschließlich des Finales, das am Sonntag, den 27. Juli, ebenfalls in Basel stattfindet.

„Als erste Schweizer Luxusuhrenmarke im Fußball übernimmt Hublot mit Stolz und Begeisterung die Aufgabe des offiziellen Zeitnehmers der UEFA Women's EURO 2025™. Fußballturniere im Sommer sind immer Freude pur, doch dieses Turnier ist für uns etwas ganz Besonderes. Warum? Zum einen, weil es hier in unserem Heimatland Schweiz stattfindet. Zum anderen sind wir stolz, dabei mit zwei der besten Spielerinnen zusammenarbeiten zu können, die jemals den schönen Sport vorangebracht haben: neben Ada Hegerberg auch mit Aitana Bonmatí, die wir mit großer Freude in der Hublot-Familie willkommen heißen. Gemeinsam können wir so viel bewegen – nicht nur für den Frauenfußball, sondern auch abseits des Rasens. Die Beziehung zwischen Hublot und dem Fußball hat enorme Kraft, und gemeinsam können wir neue Höhen erklimmen und das Leben von Menschen auf der ganzen Welt positiv und nachhaltig beeinflussen. Im Namen aller bei Hublot wünsche ich den Spielerinnen, Trainern und Fans der 16 teilnehmenden Länder in diesem Sommer viel Glück. Wir freuen uns darauf, Sie in der schönen Schweiz begrüßen zu dürfen, und können es kaum erwarten, die Uhr für das Turnier zu starten. Auf ein Sommerfest mit fantastischem Fußball!", so Julien Tornare, CEO von Hublot.

HUBLOT

Im Jahr 1980 wagte es eine Uhr zum ersten Mal, ein Goldgehäuse mit einem Kautschukarmband zu kombinieren, und stellte damit die Welt der Luxusuhren auf den Kopf. Ihre mit sichtbaren Schrauben versehene Lünette, deren Design einem Bullauge (französisch hublot) ähnelte, wurde zum Namensgeber: Hublot war geboren und damit die Kunst der Fusion.

Im Jahr 2005 hob die Marke diese kreative Geisteshaltung in eine neue Dimension – mit der Big Bang und ihrem ikonischen Design, ihrer imposanten Größe und ihrem mehrlagig konstruierten Gehäuse. Noch im selben Jahr wurde die Big Bang beim Grand Prix d'Horlogerie de Genève mit dem Preis für das „Beste Design" ausgezeichnet. Seither hat sich die Big Bang immer wieder neu erfunden, vorangetrieben von eben diesem revolutionären Geist. Das 21. Jahrhundert hat seine erste Uhren-Ikone.

Das Konzept der Fusion prägt das gesamte Schaffen der Marke und ist das Leitmotiv für jede Kollektion. Die Big Bang-Modelle formen die Geometrien der Zeit neu; die Classic Fusion schafft eine harmonische Balance zwischen Kühnheit und schlichter Eleganz; und die Exceptional Timepieces lösen sich von allen Erwartungen, um unvergleichliche uhrmacherische Projekte zu schaffen. Auch die in der eigenen Manufaktur entwickelten und produzierten Uhrwerke – Unico, Meca-10 und Tourbillonkaliber – tragen die rebellische DNA in sich, die Hublot dazu antreibt, die Konventionen ein ums andere Mal herauszufordern. Damit fügen sie der Kunst der Fusion eine weitere Bedeutungsebene hinzu.

Hublot hat sich seit jeher der Alchemie verschrieben und beschränkt sich dabei nicht nur auf die Manufaktur selbst. Magie gelingt auf dem Fußballfeld und führt zu Partnerschaften mit Großereignissen (UEFA Champions League und UEFA EuroTM). Dann wieder gelingt sie bei einem Konzert, einem Basketballspiel, bei einer Kunstperformance oder einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis mit den Sterneköchen, die zur Hublot-Familie gehören. Und so werden die Hublot Vibes lebendig – durch Momente der Begeisterung, geteilt von den Hublotistas, der außergewöhnlichen Gemeinschaft stolzer Hublot-Besitzer. Die Kunst der Fusion geht über das Greifbare hinaus. Sie ist eine Lebensart, der Hublot Way of Life.

20-JÄHRIGES JUBILÄUM DER BIG BANG – ZWEI JAHRZEHNTE AN DER SPITZE DER UHREN-AVANTGARDE

Im Jahr 2005 läutete Hublot mit der Big Bang eine neue Ära in der Uhrmacherkunst ein und führte die Marke damit zu ungeahnten Höhen. Nur wenige Zeitmesser haben die zeitgenössische Uhrmacherkunst so verändert wie die Big Bang. Zwanzig Jahre nach ihrer Einführung verkörpert sie weiter die Essenz einer Manufaktur, die die Grenzen des Unbekannten immer wieder neu definiert. Mit exklusiven Materialien und hauseigenen Uhrwerken, allen voran dem Unico und dem Meca-10, bricht die Big Bang mit der Tradition – ein Begriff, zu dem sie sich im Übrigen nie ganz bekannt hat. Einzigartig in ihrer kühnen Ästhetik, vielseitig in ihrem Facettenreichtum – das ist die Big Bang.

Hublot Loves Football – Zeitachse

2006 I Sponsor der Schweizer Fussballnationalmannschaft – die erste Fußball-Partnerschaft einer Luxus-Uhrenmarke

2008 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Österreich und der Schweiz

2008 I Offizieller Zeitnehmer von Manchester United

2010 | Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Südafrika

2011 I Offizieller Zeitnehmer des AFC Ajax Amsterdam

2012 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Polen und der Ukraine

2012 I Offizieller Zeitnehmer von Juventus Turin

2012 I Offizieller Zeitnehmer des FC Bayern München

2013 I Offizieller Zeitnehmer von Paris Saint-Germain

2014 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Brasilien

2015 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Kanada

2015 I Offizieller Zeitnehmer des FC Chelsea

2015 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Champions League und der UEFA Europa League

2016 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Frankreich

2018 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Russland

2019 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Women's Champions League

2019 I Offizielle Uhrenmarke der Endrunde der UEFA Nations League

2019 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Frankreich

2020 I Offizieller Zeitnehmer der Premier League

2021 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO in Europa

2022 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Women's EURO in England

2022 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ in Katar

2023 I Offizieller Zeitnehmer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Australien und Neuseeland

2024 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA EURO 2024™ in Deutschland

2025 I Offizielle Uhrenmarke der UEFA Women's EURO in der Schweiz

HUBLOT: www.hublot.com, Email: press@hublot.com, Presslounge platform: presslounge.hublot.com/connection/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2713881/ADA_HEGERBERG.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2713882/ADA_HEGERBERG.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2713883/AITANA_BONMATI.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2713886/AITANA_BONMATI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1765293/5376501/Hublot_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/der-countdown-lauft-in-zwei-wochen-startet-hublot-die-uhr-fur-die-uefa-womens-euro-2025-302485100.html