HUBLOT ERNENNT DEN ZEITGENÖSSISCHEN KÜNSTLER DANIEL ARSHAM ZUM NEUEN BOTSCHAFTER

Zermatt, Schweiz, 6. März 2023 (ots/PRNewswire)

Zum Auftakt der Zusammenarbeit schuf Daniel Arsham eine von Hublot inspirierte 20 Meter hohe Sonnenuhr in der Zermatter Schneelandschaft in Schwarzsee auf 2583 m Höhe.

Die Schweizer Uhrenmanufaktur setzt ihr Bestreben, einzigartig zu sein, fort und ernennt den amerikanischen zeitgenössischen Künstler Daniel Arsham als neuen Botschafter. Daniel kommt aus New York City und ist für seine starken Werke in den Bereichen Malerei, Skulpturen, Bauwerke und Film bekannt. In seiner Künstlerlaufbahn hat er sich häufig mit dem Konzept der Zeit auseinandergesetzt, vor allem in seiner Werkserie „Connecting Time" und seiner ikonischen Sanduhr.

Um den Startschuss für die neue Zusammenarbeit zu geben und die ewigen Verbindungen zwischen Uhrmacherei, Kunst und Handwerk zu feiern, wird Daniel eine temporäre 20 Meter hohe Sonnenuhr in der Schneelandschaft des Schweizer Bergortes Zermatt enthüllen, im Schatten des Matterhorns, dem bekanntesten Gipfel der Schweizer Alpen. Das kurzlebige Bauwerk mit dem Titel Light & Time verwendet natürliche Elemente, um die Wurzeln der Zeitmessung mit der Handwerkskunst des Landes zu vereinen. Das funktionstüchtige Bauwerk zur Zeitmessung im Freien basiert auf dem Schattenwurf der quarzkristallförmigen Obelisken. Während die Sonne über den Tag wandert, zeigt der Schatten, den der zentrale Zeiger wirft, die Zeit im geharkten Schnee an. Arsham hat Form und Funktion miteinander verbunden und die Sonnenuhr aus den natürlichen Elementen der Schweizer Alpen geschaffen. Auf diese Weise werden Schnee und Licht kombiniert, um sein eigenes kristallisiertes Universum mit dem Erbe und der Geschichte der Schweizer Uhrmacherkunst von Hublot zu verbinden. Die Sonnenuhr wird die Designsprache von Hublot aufgreifen und bekannte Elemente wie die berühmten Schrauben, die den Big Bang von Lünette halten, integrieren. Das Besondere an dem Bauwerk ist außerdem, dass es nur von der Bergspitze aus sichtbar sein wird. Kunstliebhaber müssen die Skilifte von Zermatt nutzen, um es sehen zu können.

„Ich beobachte Hublot und deren Projekte, die es im zeitgenössischen Kunstbereich unterstützt hat, seit vielen Jahren mit großem Interesse und bewunderte den kühnen Ansatz in Sachen Uhrmacherkunst, Design und Handwerk. Art of Fusion ist bisher eines der intelligentesten Projekte im Uhrenhandwerk. Ich liebe es, wie Hublot Ideen, Einflüsse und Materialien kombiniert, um einzigartige, unverwechselbare Bauwerke zu schaffen. Es ist natürlich ein besonderer Moment, mit der Hublot-Familie zusammenzukommen und ich freue m ich sehr darauf, das Hublot x Daniel Arsham-Sonnenuhr-Projekt in Zermatt durchzuführen. Physisch wird die temporäre Installation etwas davon einfangen, wie flüchtig sich die Zeit anfühlen kann, aber sie wird auch dauerhaft sein und eine Erinnerung schaffen, die das Vergehen von Sekunden, Minuten, Stunden und Tagen in all jenen überdauert, die auf den Berg fahren, um sie zu sehen." - DANIEL ARSHAM ZEITGENÖSSISCHER KÜNSTLER UND HUBLOT MARKENBOTSCHAFTER

Dieses Jahr ist für Daniel besonders bedeutsam. Er kann das 20jährige Jubiläum seinesGelman Trust Fellowship Awards und des prestigeträchtigen GNMH Awards feiern, wodurch die Kunstwelt auf ihn aufmerksam wurde. Seitdem ist er einer der einflussreichsten und gefragtesten zeitgenössischen Künstler der Branche geworden. Er studierte an der Cooper Union in New York und stellte in New York, Paris, Tokio, Shanghai, Los Angeles und London aus. Zu seinen früheren Kooperationspartnern gehören Modedesigner Hedi Slimane, Artistic Director von Dior Kim Jones, Porsche und Pokémon. Sein Werk ist bekannt für seine laut Kommentatoren „mythische zeitgenössische Archäologie", in der er bekannte Formen annimmt und sie erodiert oder reformiert.

