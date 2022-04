HUBLOT SA

HUBLOT FÜHRT DIE LIGA AN

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire)

Die Begegnung der größten Vereine und Spieler bei der UEFA Champions League wird in Hublot-Zeit gemessen

To stay up-to-date, follow: @Hublot #Hublot #UCL

Die UEFA Champions League hat im Herzen der Spieler wie auch Fans einen ganz besonderen Platz. Sie bringt die besten Mannschaften und Spieler in einem spannenden Wettbewerb zusammen, der die Menschen verbindet und ihnen bleibende Erinnerungen schenkt. Und ganz gleich, welches Trikot, welcher Spieler oder welche Mannschaft die persönlichen Favoriten sind – in jedem Fall gibt es eine Uhr, die die Leidenschaft für das schöne Spiel auf einen Nenner bringt: die Big Bang Unico UEFA Champions League. [1] Eine Uhr, die dafür gemacht ist, die größten Fußballmomente zu erfassen – wie etwa das schnellste Tor in der Geschichte der UEFA Champions League, das nur 10,12 Sekunden nach dem Anpfiff erzielt wurde, oder die Augenblicke, in denen taktische Änderungen in den allerletzten Minuten das Spiel noch ändern.

Der entscheidende Faktor im Wettbewerb: Dynamik und Zeit

Eine Zeit, die in der UEFA Champions League in Partnerschaft mit Hublot gemessen wird. Seit sieben Jahren werden alle entscheidenden Momente der Turniere in Hublot-Zeit angezeigt – auf der Schiedsrichtertafel, auf der für jedes erzielte Tor, jede gezeigte Karte, jedes Betreten des Spielfelds und jeden Sieg die Minute und Sekunde exakt festgehalten werden.

Seit Hublot 2008 erstmals mit der UEFA EURO zusammenarbeitete, wird die Marke fortan mit unvergesslichen Momente in Verbindung gebracht. So entwickelte sich aus dieser Kooperation 2012 eine langfristige Partnerschaft als offizieller Zeitnehmer und offizielle Uhrenmarke. 2015 wurde Hublot zudem offizieller Zeitnehmer und offizielle Uhrenmarke der UEFA Champions League und der UEFA Europa League, sowie der offizielle Lieferant der Schiedsrichteruhren. Seit 2018 ist Hublot auch Partner der UEFA Europa Conference League (UECL) für deren erste Saison 2021-2022 und seit 2019 Partner der UEFA Women's Champions League.

Um sieben Jahre Zusammenarbeit und großartigen Fußball zu feiern, präsentiert Hublot jetzt eine exklusive Edition der Big Bang Unico, die auf 100 Exemplare limitiert ist.

Big Bang Unico UEFA Champions League 42 mm

Diese neue, auf 100 Exemplare limitierte Edition der Big Bang Unico wurde aus glasperlgestrahlter Keramik gefertigt und in das ikonische UEFA Champions League-Blau gehüllt. Die entscheidenden Momente auf dem Spielfeld werden mit dem Hublot Manufaktur-Chronographenwerk Unico 2 gemessen, einem hochkomplexen, fortschrittlichen Uhrwerk, das tadellose Zuverlässigkeit gewährleistet.

Die UEFA Champions League blickt auf eine 67-jährige Geschichte zurück, davon sieben Jahre mit Hublot

Die UEFA Champions League ist der prestigeträchtigste Wettbewerb für europäische Fußball-Vereinsmannschaften. Er wurde vor 67 Jahren als „Europapokal der Landesmeister" gegründet. Zu diesem Zeitpunkt, im Jahr 1955, hatte die UEFA gerade erst ihre Statuten aufgesetzt. 1991 wurde das ausschließliche K.o.-System durch einen Spielmodus mit einer Gruppenphase nach dem Achtelfinale ersetzt. 1992 wurde der Pokal dann in UEFA Champions League umbenannt, an der zunächst acht Mannschaften teilnahmen. Heute ist die UEFA Champions League der meistgesehene alljährliche Sportwettbewerb der Welt – und zugleich der beliebteste bei den Spielern, Vereinen und Fans.

Hublot liebt Fußball – und vor allem die Momente, die Geschichte machen

[1] 2007, Roy Makaay für Bayern München gegen Real Madrid.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1804077/Hublot_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1804078/Hublot_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1804079/Hublot_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1765293/Hublot_Logo.jpg