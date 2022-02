HUBLOT SA

HUBLOT KOOPERIERT MIT LEDGER, UM HIGH-END KRYPTOTECHNOLOGIE UND DIE ANTIKE WÄHRUNG „ELECTRUM" MIT TRADITIONELLER UHRMACHERKUNST ZU VEREINEN

Das Schweizer Uhrenunternehmen stellt eine auf 50 Stück limitierte Big Bang Unico mit einer Ledger Nano X Krypto-Geldbörse vor

Hublot liebt Krypto! Heute stellt der Schweizer Uhrenhersteller die Big Bang Unico Ledger vor, eine bahnbrechende Uhr, die in Zusammenarbeit mit Ledger entwickelt wurde, der weltweit führenden und sichersten Plattform für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte, der bereits 4 Millionen Kunden weltweit vertrauen. Die Uhr vereint High-End-Krypto-Technologie und traditionelle Uhrmacherkunst.

„Als Timekeeping Partner der Crypto Finance Conference 2022 im Januar in St. Moritz freue ich mich, Ihnen heute eine Uhr vorzustellen, die die vielen verlockenden Möglichkeiten der Verbindung von High-End-Kryptowährungen und modernster mechanischer Uhrmacherkunst vereint. Ich glaube fest daran, dass dies das Jahr ist, in dem die Uhrenindustrie die Kryptowährung annehmen wird. Hublot war schon immer einzigartig und anders. Wir sind sehr stolz und freuen uns, eine luxuriöse Swiss Made-Uhr vorzustellen, die diese beiden leidenschaftlichen, kreativen Welten auf so historische und greifbare Weise zusammenbringt. Die Geschichte wird die Hublot Big Bang Unico Ledger als eine bahnbrechende Zusammenarbeit zeigen, die den neuen Standard für zukunftsorientierte Menschen setzt, die Uhren, Kryptowährungen und die Gestaltung der Zukunft lieben."

- RICARDO GUADALUPE

HUBLOT CEO

Das Big Bang Unico Ledger Paket besteht aus drei Kernelementen: der Uhr, einer limitierten Ledger Nano X Krypto-Brieftasche und einer speziellen Saphir-Uhrenbox.

Die Uhr basiert auf der Big Bang mit einem 42-mm-Gehäuse aus schwarzer Keramik und einem skelettierten Automatik-Chronographenwerk aus eigener Fertigung. Am auffälligsten ist die kontrastreiche goldene Lünette der Uhr, die aus massivem „Electrum" gegossen ist, einer natürlichen Gold- und Silberlegierung, die von den lydischen und griechischen Gesellschaften um 625-600 v. Chr. zur Prägung der frühesten bekannten Münzen verwendet wurde. Für diese Uhr hat die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Hublot eine spezielle rostfreie Version der Legierung entwickelt, die eine 50/50-Mischung aus Gold und Silber enthält. Das lateinische Bitcoin-Motto „Vires in Numeris" (Stärke in Zahlen) ist sechsmal in den äußeren Rand der Lünette eingeprägt. Zusammen fangen diese Themen den Geist der ältesten und neuesten Währungen der Welt ein. Der Gehäuseboden ist mit dem Ledger-Logo und der Nummer der auf 50 Exemplare limitierten Auflage graviert.

Im Lieferumfang der Uhr ist der Ledger & Hublot Nano X enthalten, ein Kryptoschlüssel in limitierter Auflage, der nur mit der Uhr erhältlich sein wird. Der Nano X ist die Signatur-Wallet für digitale Vermögenswerte von Ledger, ein marktführendes Bluetooth-fähiges Gerät zum sicheren Verschlüsseln, Sichern, Verwalten und Vergrößern Ihrer Krypto-Vermögenswerte. Die Nano X ist in mattem Schwarz gehalten und sowohl mit dem Ledger- als auch dem Hublot-Logo verziert.

Diese werden in einer speziellen Präsentationsbox aus einem transparenten, geräucherten schwarzen Saphir geliefert, der die Transparenz und Sicherheit von Blockchain und dezentraler Währung veranschaulichen soll. Der Fall ist auch eine ironische Anspielung auf die solide, einst undurchlässige Natur traditioneller Tresore und Safes, die bei digitalen Vermögenswerten keine Funktion haben.

Die Hublot Big Bang Unico Ledger wird in die Geschichte eingehen, denn sie ist die erste Armbanduhr, die feine Uhrmacherkunst und High-End-Kryptotechnologie perfekt miteinander verbindet. Erster, einzigartig, anders. Hublot liebt Kryptowährungen!

Schauen Sie sich das Produktvideo an: https://www.youtube.com/watch?v=2eufRbueSMk&ab_channel=HUBLOT.

HUBLOT

Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen Hublot zeichnet sich durch seine Innovation aus, die mit der höchst originellen Kombination von Gold und Kautschuk begann. Diese „Art der Fusion" entspringt der Phantasie des visionären Ehrenvorsitzenden Jean-Claude Biver und wird seit 2012 von CEO Ricardo Guadalupe vorangetrieben.

Die Einführung der legendären, mehrfach preisgekrönten Big Bang im Jahr 2005 ebnete den Weg für neue Flaggschiff-Kollektionen (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), mit Designs, die von einfach bis zu höchst raffiniert reichen und die außergewöhnliche DNA des Schweizer Uhrenhauses etablieren und sein beeindruckendes Wachstum sicherstellen.

Zur Erhaltung seiner traditionellen und innovativen Kompetenz und geleitet von seiner Philosophie „zuerst, anders und einzigartig‟ ist der Schweizer Uhrenhersteller stets einen Schritt voraus - durch seine Innovationen bei Materialien (kratzfestes Magic Gold, Keramik in leuchtenden Farben, Saphir) und die Kreation von Manufaktur-Uhrwerken (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Hublot hat sich voll und ganz dem Ziel verschrieben, eine Haute Horlogerie-Marke mit einer visionären Zukunft zu schaffen: eine Zukunft, die mit den wichtigsten Ereignissen unserer Zeit (FIFA World Cup™, UEFA Champions League, UEFA EURO™) und den besten Botschaftern, die unsere Zeit zu bieten hat (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic), verbunden ist.

Entdecken Sie das HUBLOT-Universum in unserem Netzwerk von Boutiquen in bedeutenden Städten auf der ganzen Welt: Genf, Paris, London, New York, Hong Kong, Dubai, Tokyo, Singapore, Zürich and unter: HUBLOT.com.

LEDGER

LEDGER wurde 2014 in Paris gegründet und ist eine globale Plattform für digitale Assets und Web 3.0. Mehr als 15 % der weltweiten Krypto-Vermögenswerte werden durch digitale Geldbörsen von LEDGER gesichert. LEDGER hat eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen entwickelt, die es Privatpersonen und Unternehmen ermöglichen, Krypto-Vermögenswerte sicher zu kaufen, zu lagern, zu tauschen, zu vermehren und zu verwalten. Dazu gehören die LEDGER Hardware-Wallets Nano S oder Nano X und die Ledger Live App, die Verbrauchern den einfachsten Weg bieten, ihre Krypto-Reise zu beginnen und dabei die volle Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte zu behalten. Dank seiner Benutzerfreundlichkeit ermöglicht es LEDGER dem Benutzer, in digitale Vermögenswerte zu investieren und letztendlich finanzielle Freiheit in einer sicheren und stressfreien Umgebung zu erreichen.

