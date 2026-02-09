Mobility

Mobility-Verwaltungsrat ernennt Corinne Vogel zur neuen Geschäftsführerin

Corinne Vogel übernimmt per 1. April 2026 die operative Leitung der Mobility Genossenschaft. Sie bringt jahrelange Erfahrung in der Führung und Transformation von Organisationen mit und kennt die Welt der geteilten und nachhaltigen Mobilität.

Der Verwaltungsrat der Mobility Genossenschaft hat sich nach einem intensiven Bewerbungsprozess für Corinne Vogel als neue Geschäftsführerin entschieden. Verwaltungsratspräsident Raoul Stöckle sagt: "Corinne Vogel hat uns mit ihrer gewinnenden Persönlichkeit und ihrer klaren Haltung zur nachhaltigen Mobilität überzeugt. Sie bringt ausgewiesene Erfahrung in den Bereichen Führung und Transformation sowie fundierte Branchenkenntnisse rund um Mobilität, Sharing Economy und Genossenschaftswesen."

Mitgründerin des E-Bike Sharing-Angebots Bond Mobility

Die 43-jährige Corinne Vogel war in verschiedenen Geschäftsleitungs- und Führungsrollen tätig. Unter anderem bei Rotary Schweiz, Pro Juventute und der Mobiliar Genossenschaft. Sie gehörte zu den Gründern des weltweit ersten E-Bike Sharing-Angebots Bond Mobility und führte das globale Unternehmen operativ. Als erfahrene Strategie- und Organisationsberaterin begleitete sie zudem Unternehmen aus der ÖV-, Sharing- und Mobilitätsbranche.

Die Genossenschaft weiterentwickeln

Corinne Vogel ist überzeugte Genossenschafterin von Mobility, ÖV-Nutzerin und leidenschaftliche Velofahrerin. Sie sagt: "Mobility steht für eine Mobilität, die Verantwortung übernimmt. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden möchte ich die Genossenschaft weiterentwickeln und nachhaltige Wirkung für Gesellschaft und Umwelt erzielen." Besonders reizvoll sei für sie die Kombination aus unternehmerischer Verantwortung, genossenschaftlichem Denken und konkreter Wirkung im Alltag: "Das Auto bleibt ein wichtiges Element - aber nicht als Besitz. Mobility zeigt erfolgreich, wie Carsharing Teil eines intelligenten, zukunftsfähigen Mobilitätsmix in der Schweiz ist."

Bis zum Start von Corinne Vogel am 1. April 2026 leitet Verwaltungsratspräsident Raoul Stöckle Mobility weiter interimistisch.

