Mobility

Die neue Mobility-App holt sich den Master-Titel beim Best of Swiss Apps Award

Bild-Infos

Download

Rotkreuz (ots)

Am Best of Swiss Apps Award räumt die Mobility Genossenschaft kräftig ab. Ihre neue App setzt sich gegen acht Finalisten durch und gewinnt den "Master of Swiss Apps 2023". Zudem wird das Projekt zweimal mit Gold ausgezeichnet: In den Kategorien Design und UX & Usability.

Am Donnerstagabend wurde die Mobility-App im Zürcher Kongresshaus zum "Master of Swiss Apps 2023" erkoren. Bei der elften Ausgabe der Best of Swiss Apps setzte sich das Projekt im Final gegen acht Kandidaten durch und holte den ersten Platz. Die Stimmen kamen dabei zu je einem Drittel von der Jury, den Award-Teilnehmenden sowie den Abonnentinnen und Abonnenten des Netztickers. Initiantin des Awards ist die Netzmedien AG.

"Update ein Volltreffer"

Die neue Carsharing-App der Mobility Genossenschaft holte nicht nur den Master-Titel, sondern triumphierte auch mit zwei Goldpreisen in den Kategorien Design sowie UX & Usability. Darüber hinaus gabs Silber in der Kategorie Functionality. Die Jury zeigte sich von der praktischen und gleichzeitig visuell attraktiven Gestaltung der Applikation überzeugt: "Diese Symbiose ist den Macherinnen und Machern der Mobility-Carsharing-App gelungen. Grafische Details wie individuelle - teils mehrfarbige - Icons, sympathische Übergangsanimationen und eine intuitive Bedienung machen die Mobility-Carsharing-App zum verdienten Goldgewinner." Die neue Version der App bestach vor allem mit einer durchdachten Umsetzung der wichtigsten Funktion: Verfügbare Mobility-Autos in der Nähe zu finden und zu buchen - schnell und einfach. Das Verdikt der Juri: "Dieses Update ist ein Volltreffer."

Mobility fühlt sich bestärkt

Bei Mobility ist die Freude über den ersten Platz gross. "Der Master-Titel bei den Best of Swiss Apps ist eine tolle Anerkennung für unser Team, dass die letzten eineinhalb Jahren hart gearbeitet hat und auf welches ich extrem stolz bin", sagt Lars Kläger, Mobility-CCO. "Gleichzeitig fühlen wir uns bestärkt auf dem richtigen Weg zu sein, um unseren Kundinnen und Kunden eine intuitive und umfassende Lösung für Carsharing anzubieten."

Bessere Kartenansicht und mehr Informationen

Mobility hat die neue App mit Adnovum entwickelt und verschiedenste Verbesserungen im Vergleich zur Vorgängerversion eingeführt. So können nun alle 3000 Fahrzeuge schweizweit via Bluetooth geöffnet werden, und dies sogar in Tiefgaragen. Die Nutzenden finden über eine verbesserte Kartenansicht die nächsten Mobility-Standorte und erhalten Infos über die voraussichtlichen Fahrkosten sowie nahe gelegene Tankstellen und Ladestationen.