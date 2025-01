Konica Minolta präsentiert mit dem CM-3700A Plus einen neuen Standard in der Farbmessung

Nieuwegein, in den Niederlanden, (ots) - - Die neue Firma Konica Minolta Sensing Europe B.V, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Konica Minolta Sensing, Inc. in Japan, ist zuständig für den Vertrieb und Service von Messinstrumenten für Farbe, Licht und Formen in Europa. ...

mehr