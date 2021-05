NTT DATA Business Solutions: Digitale Trends erkennen und SAP-Lösungen nutzen / Online IT-Konferenz Transformation NOW! 2021 - 16. und 17. Juni 2021 - Chance zum Wandel

NTT DATA Business Solutions

Online IT-Konferenz Transformation NOW! 2021 - 16. und 17. Juni 2021 - Chance zum Wandel

NTT DATA Business Solutions AG, vormals itelligence AG, lädt Entscheider zur ersten virtuellen IT-Konferenz "Transformation NOW! 2021" am 16. und 17. Juni 2021 ein. Das neue Online-Format zeigt Erfolgsbeispiele für Innovation und Digitalisierung. Die Konferenzteilnehmer erhalten eine kompakte Übersicht über Werkzeuge, Technologien und Methoden, um Themen wie Internet of Things, New Work, Hyperautomation und Customer Experience zum Leben zu erwecken. Unter dem Motto "Learn.Share.Network" teilen die Digitalisierungsexperten dazu in 70 Slots ihr Know-how über die aktuellen Trends der SAP- und IT-Welt.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der NTT DATA Business Solutions: "Der virtuelle Meinungsaustausch der Transformation NOW! 2021 verbindet Experten und Expertise direkt und liefert Entscheidern einen exklusiven Einblick in Strategien für digitalen Erfolg. Digitalisierung gelingt mit Leidenschaft, Know-how und exzellenten Spezialisten. All das kann man bei uns auf der Transformation NOW! erleben."

Transformation gelingt nur gemeinsam

Im Detail erleben die Online Besucher wie sich mittelständische Unternehmen und Weltkonzerne die technologischen Megatrends zunutze machen. Die Themen reichen von Cloud-Szenarien über Digital Manufacturing, Robotic Process Automation, Künstlicher Intelligenz, Analytics, den Weg von Rohdaten zu faktenbasierten Entscheidungen, Chatbots, Human Experience Management, Modern Work über individuell passende Migrationsszenarien auf SAP S/4HANA bis hin zur engen Integration von IT-Systemen der Hersteller SAP und Microsoft.

Vordenker erleben

Keynote Speaker wie der Philosoph Richard David Precht, Global Digital Women-Gründerin Tijen Onaran, Digitalunternehmer Philipp Riederle und Susanne Diehm, COO & Head of Cloud bei SAP Deutschland erweitern den Blickwinkel, wenn es um die Frage der Wirkung von Digitalisierung geht.

Erfolgreiche Kunden von NTT DATA Business Solutions beschreiben ihre Digitalisierungsstrategie und ihren Weg zum "intelligenten Unternehmen". So hat zum Beispiel Scheidt&Bachmann, der Spezialist für Signaltechnik, Fahrkartenautomaten und Kassensysteme für Tankstellen und Parkhäuser, mit NTT DATA Business Solutions eine Lösung für smarte Logistik entwickelt und umgesetzt. Dabei erfasst ein Indoor-Lokalisierungssystem den Standort und die Bewegungsdaten von Waren und Gütern in Echtzeit und verbucht deren Statusänderungen entlang der Produktions- und Logistikprozesse im SAP-System.

Richard David Precht: "Die Zukunft kommt nicht einfach - sie wird von uns gemacht"

Technologie allein reicht nicht aus, um einen derart tiefgreifenden Umbau abzusichern. Weltanschauliches Rüstzeug liefert der Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht in seiner Keynote: "Die Zukunft kommt nicht einfach - sie wird von uns gemacht." Precht erörtert die Frage, wie die Gesellschaft künftig leben und arbeiten will: "Die einen erwarten die Digitalisierung in erschreckender Naivität, die anderen warnen vor einer Diktatur. Beide Extreme greifen zu kurz. Wir müssen den Umbau aktiv diskutieren und in die Hand nehmen." Nachrichtensprecherin-Sprecherin Judith Rakers moderiert dazu im Anschluss an die Podiumsdiskussion "Den digitalen Wandel gestalten".

Die Arbeitswelt 4.0 verbindet Generationen

Den zweiten Konferenztag eröffnet der Digitalunternehmer Philipp Riederle mit der Frage "Ist Ihr Unternehmen bereit für die Arbeitswelt 4.0". Im anschließenden Generationentalk diskutieren Philipp Riederle, Tijen Onaran und Dr. Andreas Pauls, Executive Vice President DACH von NTT DATA Business Solutions AG das Thema: "Vom Baby-Boomer bis Generation Z: Wie kann die Arbeitswelt 4.0 für alle Generationen zum Erfolg werden?"

Die Vorträge, Diskussionsrunden, Präsentationen, Experten-Talks und Videos sprechen Entscheider auf der Geschäftsführungsebene, aus Fachabteilungen sowie IT-Spezialisten an. "Trendanalysen, konkrete Szenarien und Praxisbeispiele geben den Teilnehmern das Werkzeug, um Innovation und Change Management in ihrem Unternehmen sicher voranzutreiben", bekräftigt Dr. Andreas Pauls den Anspruch der Konferenz. "Ich freue mich auf den Dialog auf Augenhöhe."

Entscheider, die das Potenzial der digitalen Transformation nutzen wollen, melden sich hier zur Transformation NOW! 2021 Online am 16. und 17. Juni 2021 an.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter diese optimal nutzen können.

Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, sich zu transformieren, zu wachsen und erfolgreicher zu werden. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um die Geschäftsmöglichkeiten seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen - individuell und über alle Geschäftsbereiche hinweg. Als Teil der NTT DATA Gruppe und mit engen Beziehungen zu SAP und anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 10.000 Menschen in 30 Ländern.