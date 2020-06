Handelszeitung

Die Schweiz zählt 186 Umsatzmilliardäre

Zürich (ots)

Spieglein, Spieglein an der Wand, welches sind die grössten Unternehmen im ganzen Land? Die Antwort darauf gibt die "Handelszeitung" in Zusammenarbeit mit Bisnode Schweiz in der neuen Top-100-Liste in der aktuellen Ausgabe.

Umsatzstärkstes Unternehmen in der Schweiz ist der Genfer Ölhändler Vitol mit fast 224 Milliarden Franken. In den Top 10 sind mit Nestlé, Roche und Novartis nur drei Unternehmen vertreten, die nicht im Rohstoffhandel aktiv sind. Das rohstoffarme Land Schweiz ist also eine veritable Hochburg für Rohstoffhändler, von denen sich auch auf den hinteren Plätzen des Rankings viele tummeln.

Zusammen kommen die zehn grössten Unternehmen der Schweiz auf einen Umsatz von etwas über 1000 Milliarden Franken.

Insgesamt führt die Liste der Umsatzmilliardäre für 2019 genau 186 Unternehmen auf. Das sind sieben Firmen mehr als 2018.

