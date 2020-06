Handelszeitung

Deutsche E-Scooter-Firma Tier buhlt um Auftrag in St. Gallen

Zürich (ots)

In St. Gallen findet ein Rennen um die Lieferung eines einzigartigen E-Scooter-Sharing-Systems statt. Wie die "Handelszeitung" erfuhr, ist das deutsche Unternehmen Tier Anbieter jenes Systems, bei dem die Scooter-Batterien austauschbar und Wartung und Reparatur inklusive sind. Zudem kommen bei diesen E-Scootern antiseptische, verstaubare Falthelme zum Einsatz, die 99,8 Prozent aller Viren abtöten sollen. Noch diesen Sommer will Tier bis zu 5000 Trottinetts in Frankreich, Deutschland und der Schweiz platzieren. In Basel, Zürich und demnächst Winterthur ist Tier bereits unterwegs. Die Stadt St. Gallen will in einer ersten Runde 300 Trottis aufs Pflaster bringen. Die Entscheidung soll demnächst fallen. Konkurrenz kommt vom schwedischen Anbieter Voi.

Pressekontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch