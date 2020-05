Handelszeitung

Remo Stoffel richtet Priora als internationale Beteiligungsgesellschaft aus

Zürich (ots)

Der Bündner Unternehmer Remo Stoffel ist letzten Juli in den Wüstenstaat Dubai disloziert. Nun richtet er auch seine Gesellschaft Priora international aus, wie die "Handelszeitung" in ihrer neuesten Ausgabe schreibt. Erst vor wenigen Tagen hat Stoffel in Dubai eine bestehende Firma in die "Priora Holding Limited" umfirmieren lassen. Diese hat ihren Sitz im Index Tower im Dubai Financial District. Stoffel fungiert hier als Chairman und Markus Oberlin, Chef des Facility-Managers Farnek, leitet die operativen Geschicke. Der Schweizer PwC-Partner Remo Schmid wird ab Sommer als Senior Advisor zur Dubai-Truppe stossen. Einen weiteren, europäischen Priora-Ableger gibt es in Luxembourg: er wird vom Ex-UBS-Mann Fulvio Micheletti betreut. All diese Aktivitäten sind Teil einer Internationalisierung der Priora als Beteiligungsfirma, die Stoffel schon seit längerem vorantreibt. Dabei will der umtriebige Unternehmer Dubai als Geschäftshub für weitere Beteiligungsnahmen nutzen.

Parallel hat sich Stoffel inzwischen aus sämtlichen Organfunktionen für seine Schweizer Gesellschaften zurückgezogen. Zuletzt schied der Turmbauer zu Vals auch als Verwaltungsrat der Lenzerheide Bergbahnen aus. Inzwischen besetzen langjährige Weggefährten die Schlüsselpositionen in Stoffels Schweizer Firmen wie Ernst Senteler, René Locher oder Hans-Peter Domanig. Zu den Beweggründen teilt Stoffel mit: "Ich wohne und arbeite in Dubai und bin deshalb, wie ich bereits vor einem Jahr kommuniziert habe, nicht mehr Mitglied der Verwaltungsräte von Tochtergesellschaften. Zudem kann man ja nicht gleichzeitig in zwei Kontinenten arbeiten."

