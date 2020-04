Handelszeitung

Suva-Chef Weber: 30 von 1900 Betrieben haben gegen Corona-Regeln verstossen

Zürich (ots)

Suva-Chef Felix Weber stellt den Baustellen ein gutes Zeugnis aus. Man habe bis zum 8. April total 1900 Betriebe bezüglich der Einhaltung der Corona-Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit (BAG) kontrolliert, sagt er im Interview mit der «Handelszeitung». «Nur in rund 30 Fällen war eine Meldung an den Kanton nötig.» Die Suva wurde vom Bund damit beauftragt, die Einhaltung der BAG-Regeln zu kontrollieren. Weber verteidigt das Vorgehen mit Stichproben. «Dieses Vorgehen hat sich bei unseren Arbeitssicherheitskontrollen bewährt», sagt er. Daneben betreibe man seit drei Wochen eine Hotline für Arbeitnehmende. Sämtliche Betriebe zu kontrollieren, sei nicht möglich, so der Suva-Chef. «Die Kontrollinstanzen der Schweiz wären nicht in der Lage, in einer nützlichen Frist jede einzelne Baustelle zu kontrollieren.» Von Gewerkschaftern wurde der Suva vorgeworfen, nur ungenügend zu kontrollieren.

Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch