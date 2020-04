Handelszeitung

Tidjane Thiam im Einsatz für Afrika

Zürich (ots)

Der frühere CS-Chef Tidjane Thiam engagiert sich gemäss «Handelszeitung» im Kampf gegen das Coronavirus in Afrika. Gemeinsam mit Unternehmern, Regierungsvertretern, Gesundheitsexperten und Spezialisten von WHO, Weltbank und Währungsfonds ist er daran, einen Aktionsplan aufzugleisen. Die Expertengruppe fordert einen Schuldenaufschub für Länder Afrikas und hilft mit beim Organisieren von wichtigen Gütern wie Schutzmasken oder Beatmungsgeräten. Zudem schlagen die Experten den Regierungen vor, wie die Privatwirtschaft am Laufen gehalten werden kann. Thiam kennt die involvierten Experten aus früheren Arbeiten: Vor zwanzig Jahren ist er als Minister für Entwicklung und Planung in seinem Heimatland Elfenbeinküste tätig gewesen. Das Expertenteam und Thiam arbeiten pro bono und in der Freizeit.

