Handelszeitung

Der Flugzeughersteller Pilatus stoppt den Nachschub für seine Produktion

Zürich (ots)

Pilatus stoppt den Nachschub für Teile seiner Produktion. In einem Brief an seine Partnerfirmen, welcher der «Handelszeitung» vorliegt, kündigt Pilatus die Massnahme an. Für gewisse Produktionslinien wird der Flugzeughersteller keine Sendungen von Zulieferern mehr akzeptieren, heisst es darin. Der Stopp gilt ab Anfang dieser Woche.

Pilatus teilt gegenüber der «Handelszeitung» mit: «Wir halten die Produktion weiterhin aufrecht - in reduzierter Form jedoch aufgrund der aktuellen Situation, in welcher Lieferketten vermehrt gestört sind.» Pilatus beurteile dabei die Situation stetig neu.

Laut Kennern der Verhältnisse gerät die Produktion in Stans ins Stocken, weil entscheidende Teile aus Italien nicht mehr verfügbar sind.

Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch